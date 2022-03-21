Новости Эстонии
21.03.2022, 17:21

ФОТО | Правительство переехало на два дня в Ида-Вирумаа, на повестке и тема украинских беженцев

 
Греэте Палги
Греэте Палги greete.palgi@delfi.ee

Понедельник и вторник члены правительства проведут в Ида-Вирумаа, где пообщаются с местными чиновниками, предпринимателями, студентами и жителями об экологии, развитии региона и приеме украинских беженцев. На первой встрече в Центре приключений Кивиыли старейшина волости Люганузе Марья-Лийса Вейсер (”Отечество”) подтвердила, что у волости есть, что предложить, но есть и проблемы, например, местные школы.

В Нарвской Ваналиннаской государственной школе учителя получают зарплату на 30% больше, чтобы привлечь сюда больше учителей. Однако нехватка учителей ощущается по всей стране. По словам Керсна, серьезная нехватка учителей как в центре Таллинна, так и, например, в Вырумаа.

RusDelfi
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