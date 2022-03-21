ФОТО | Правительство переехало на два дня в Ида-Вирумаа, на повестке и тема украинских беженцев

Понедельник и вторник члены правительства проведут в Ида-Вирумаа, где пообщаются с местными чиновниками, предпринимателями, студентами и жителями об экологии, развитии региона и приеме украинских беженцев. На первой встрече в Центре приключений Кивиыли старейшина волости Люганузе Марья-Лийса Вейсер (”Отечество”) подтвердила, что у волости есть, что предложить, но есть и проблемы, например, местные школы.