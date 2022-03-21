В 2021 году RMK получил вторую по величине прибыль в истории

Традиционно наибольшую долю в обороте RMK составила продажа древесины — в общей сумме 218,8 миллиона евро. Оборот увеличился в основном за счет повышения цены — если в 2020 году кубометр проданной древесины стоил в среднем 45,8 евро, то в прошлом году — 57,1 евро. При этом в прошлом году RMK продал древесины меньше, чем годом ранее — в 2021 году 3,8 миллиона кубометров, в 2020 году — 4 миллиона.

Проданные объемы древесины распределились следующим образом: бревна — 45%, балансовая древесина — 32%, дровяная древесина — 16% и древесная щепа — 7%.

Как предусмотрено Законом о государственном бюджете, совет решил предложить выплатить 32,7 миллиона евро дивидендов. В прошлом году RMK выплатил государству дивидендов на сумму 33,4 миллиона евро.

Председатель совета RMK Рандель Лянтс оценил финансовый год в целом как успешный. ”Мы смогли воспользоваться ростом цен на рынке древесины и, таким образом, заработать государству на 50 миллионов евро больше дохода, чем мы могли прогнозировать в начале года. В то же время следует признать, что нам еще есть куда улучшать соответствие между ожиданиями местного населения и практикой управления лесами”.

Деньги от продажи древесины были потрачены на лесовосстановление и уход за лесом на сумму 19,5 миллиона евро, строительство и обслуживание лесных дорог на сумму 23,5 миллиона евро, организацию посещения лесов и экологическое просвещение на сумму 8,7 миллиона евро и природоохранные работы на сумму 4,1 миллиона евро.