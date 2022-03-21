14 граждан Эстонии хотят покинуть Украину как можно скорее

Более 150 граждан Эстонии, которые сообщили министерству иностранных дел о своем пребывании в Украине, покинули страну и направляются в Эстонию или уже находятся в Эстонии. В Украине осталось 40 граждан, которые проинформировали нас о своем пребывании в стране, 23 из них заявили, что не спешат покидать страну, следят за ситуацией и ждут удобного момента для выезда, 14 человек хотят покинуть страну как можно скорее.