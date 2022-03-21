Maxima пятый год подряд запускает в продажу любимую книгу детей в Эстонии

”Вот уже пять лет Maxima является единственной торговой сетью в Эстонии, которая в сотрудничестве с местным издательством выпускает детскую книгу с историями, связанными с Эстонией. В этом году книга посвящена историям эстонской природы и уникальна тем, что мы сотрудничаем с международно известным эстонским фотографом природы Ремо Сависааром”, — сказала Марге Кикас, руководитель отдела продаж Maxima Eesti.

Как и в предыдущие годы, книга будет издана на эстонском и русском языках. Детям необходимо собрать 100 наклеек с эксклюзивными фотографиями Ремо Сависаара и наклеить их в определенные места в книге. Некоторые наклейки блестящие. Кроме того, к книге прилагается тетрадь с разнообразными головоломками и заданиями для рисования.

”В этом году мы сотрудничаем с издательством Petrone Print, с которым мы также издали нашу первую книгу ”Наша Эстония”, до сих пор являющуюся самой известной детской книгой”, — сказала Кикас. По ее словам, в этом году изменился и формат книги — в отличие от предыдущего, на этот раз используется формат вопрос-ответ. Рассматриваются наиболее часто задаваемые детьми вопросы о животных. В книге даны краткие и ясные ответы, которые помогут родителям ответить на эти вопросы детям.

Книга предназначена в первую очередь для воспитанников детских садов и начальной школы, их воспитателей, учителей и родителей. Она наверняка будет интересна всем поклонникам творчества фотографа природы Ремо Сависаара. Maxima также разыграет приз в виде пяти замечательных посещений различных музеев и домов природы среди тех групп детских садов и классов, которые создадут либо фотоколлаж, либо рисунок на тему ”Истории о природе”. Подробнее о кампании можно узнать здесь: https://www.maxima.ee/raamat-rus