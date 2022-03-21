Maxima пятый год подряд запускает в продажу любимую книгу детей в Эстонии
Со вторника в продажу снова поступит детская книга с тетрадкой головоломкой, выпущенная по заказу Maxima и признанная самой популярной книгой в Эстонии на протяжении нескольких лет. Книга, созданная в сотрудничестве с Petrone Print и известным фотографом природы Ремо Сависааром, называется «Истории о природе» и доступна в 84 магазинах Maxima по всей Эстонии.
”Вот уже пять лет Maxima является единственной торговой сетью в Эстонии, которая в сотрудничестве с местным издательством выпускает детскую книгу с историями, связанными с Эстонией. В этом году книга посвящена историям эстонской природы и уникальна тем, что мы сотрудничаем с международно известным эстонским фотографом природы Ремо Сависааром”, — сказала Марге Кикас, руководитель отдела продаж Maxima Eesti.
Как и в предыдущие годы, книга будет издана на эстонском и русском языках. Детям необходимо собрать 100 наклеек с эксклюзивными фотографиями Ремо Сависаара и наклеить их в определенные места в книге. Некоторые наклейки блестящие. Кроме того, к книге прилагается тетрадь с разнообразными головоломками и заданиями для рисования.
”В этом году мы сотрудничаем с издательством Petrone Print, с которым мы также издали нашу первую книгу ”Наша Эстония”, до сих пор являющуюся самой известной детской книгой”, — сказала Кикас. По ее словам, в этом году изменился и формат книги — в отличие от предыдущего, на этот раз используется формат вопрос-ответ. Рассматриваются наиболее часто задаваемые детьми вопросы о животных. В книге даны краткие и ясные ответы, которые помогут родителям ответить на эти вопросы детям.
Книга предназначена в первую очередь для воспитанников детских садов и начальной школы, их воспитателей, учителей и родителей. Она наверняка будет интересна всем поклонникам творчества фотографа природы Ремо Сависаара. Maxima также разыграет приз в виде пяти замечательных посещений различных музеев и домов природы среди тех групп детских садов и классов, которые создадут либо фотоколлаж, либо рисунок на тему ”Истории о природе”. Подробнее о кампании можно узнать здесь: https://www.maxima.ee/raamat-rus
Maxima уже пятый год выпускает детскую книгу. Впервые это было сделано в 2018 году по случаю 100-летия Эстонской Республики. Поскольку книга оказалась очень популярной, было решено продолжить ее издание. ”Она была по достоинству оценена эстонскими детьми и их родителями, ведь наша книга уже несколько лет является самой продаваемой в Эстонии”, — подчеркнула Кикас.
В 2021 году детская книга, заказанная Maxima, также стала самой продаваемой книгой среди членов Союза издателей Эстонии. В прошлом году в сотрудничестве с издательством Päike ja Pilv вышла книга ”Мое будущее в Эстонии. 40 замечательных профессий”, эстонская и русская версия которой, а также прилагающийся к ним сборник головоломок заняли три первых места — как и в двух предыдущих случаях. За последние четыре года Maxima продала в общей сложности 138 000 детских книг и раздала 15 миллионов наклеек.
Тираж эстонской версии детской книги ”Истории о природе”, издаваемой по заказу Maxima в пятый раз, составляет 15 000 экземпляров, русской версии — 11 000 экземпляров, а книги головоломки — 9500 экземпляров. Книга будет продаваться в 84 магазинах Maxima по всей Эстонии с 22 марта по 2 мая. Ее стоимость составляет 3,99 евро. В магазинах Maxima наклейки можно получить бесплатно при покупке товаров на сумму 15 евро или товаров по кампании, или купить за 0,99 евро.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Каждый день магазины Maxima обслуживают в среднем 140 000 жителей Эстонии. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.