Основатель Pipedrive отправляет из Эстонии в Украину автомобили с необходимыми вещами. Желающие могут присоединиться к помощи

Основатель Pipedrive Рагнар Сасс написал в Facebook, что купит машины, чтобы отправить на помощь в Украину. Он собирается наполнить их необходимыми медицинскими средствами и другими вещами, а команда LIFT99 KYIV уже доставит машины тем, кто в них больше всего нуждается.

По его словам, в Украину будет отправлено как минимум 6 автомобилей, а сейчас там больше всего нуждаются в медицинских средствах, устройствах ночного видения и генераторах электричества.

Но это еще не все. Из обмундирования нужны наколенники, разгрузочные жилеты, армейские рюкзаки и очки для тактической стрельбы. Из одежды нужны тактические рюкзаки, маскировочные костюмы и термобелье. Из техники не хватает пауэрбанков, карманных фонариков, радиоприемников, 4G модемов, устройств ночного видения.

Также требуются медицинские средства, например, жгуты, бинты, медицинские наборы, ибопрофен, шприцы, мультивитамины, лекарства от мигрени электролиты.

Все желающие могут поддержать акцию с помощью денежного перевода:

LIFT99 UKRAINE

BIC: TRWIBEB1XXX

IBAN: BE74 9672 6947 0107

SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX