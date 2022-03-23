С ротавирусом, травмами, лейкемией. В Таллиннской детской больнице проходят лечение десятки ребят из Украины

Трехлетний Кирилл смотрит на нас через через решетку кровати нерешительно, но с любопытством. Мы — в синих халатах, в масках, говорим на странном языке. Он ни на сантиметр не сдвигается с коленей своей матери — Натальи. Кирилл находится в Таллиннской больнице, так как у него ротавирус — сейчас мальчику требуется капельница, чтобы набраться сил. Всего неделю назад он жил обычной жизнью в украинском городе Запорожье со своими мамой, папой, бабушкой и дедушкой.

"Как только началась война, начались бомбежки и воздушная тревога совсем рядом с нашим домом", — качает головой Наталья.