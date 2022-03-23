Новости Эстонии
23.03.2022, 18:11

С ротавирусом, травмами, лейкемией. В Таллиннской детской больнице проходят лечение десятки ребят из Украины

 
Кадри Ибрус
Кадри Ибрус kadri.ibrus@epl.ee
Kirill elas alles mõni nädal tagasi koos ema Nataliaga Zaporižžjas tavalist elu, nüüd on ta rotaviirusega võõra riigi haiglas.
Kirill elas alles mõni nädal tagasi koos ema Nataliaga Zaporižžjas tavalist elu, nüüd on ta rotaviirusega võõra riigi haiglas.
Foto: Rauno Volmar

Таллиннская детская больница приняла уже сотню украинских детей, более 30 из них понадобилось стационарное лечение, пишет Eesti Päevaleht.

Трехлетний Кирилл смотрит на нас через через решетку кровати нерешительно, но с любопытством. Мы — в синих халатах, в масках, говорим на странном языке. Он ни на сантиметр не сдвигается с коленей своей матери — Натальи. Кирилл находится в Таллиннской больнице, так как у него ротавирус — сейчас мальчику требуется капельница, чтобы набраться сил. Всего неделю назад он жил обычной жизнью в украинском городе Запорожье со своими мамой, папой, бабушкой и дедушкой.

"Как только началась война, начались бомбежки и воздушная тревога совсем рядом с нашим домом", — качает головой Наталья.

RusDelfi
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