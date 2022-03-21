21.03.2022, 13:17
Полиция нашла пропавшую 13-летнюю Эмму-Марию
дополнено в 14:55
Foto: Andres Putting
Полиция просила помощи в поисках 13-летней Эммы-Марии, которая в понедельник утром ушла из своего дома в поселке Тырванди в Тартумаа. Ее жизнь могла быть в опасности.
Полиция и близкие искали девочку вблизи Тырванди с помощью дрона и поисковой собаки, а также прочесывая местность пешком.
Ее мобильный телефон удалось найти на земле, но местоположение девочки было неизвестно. К поискам пытались подключить добровольцев и вертолет.
Около 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что девочку нашли в Аннелинне, ее передадут под опеку родителей. Полиция благодарит всех, кто пришел на помощь в поисках.