ЧП и криминал
21.03.2022, 13:17

Полиция нашла пропавшую 13-летнюю Эмму-Марию

 
дополнено в 14:55
Politsei
Politsei
Foto: Andres Putting

Полиция просила помощи в поисках 13-летней Эммы-Марии, которая в понедельник утром ушла из своего дома в поселке Тырванди в Тартумаа. Ее жизнь могла быть в опасности.

Полиция и близкие искали девочку вблизи Тырванди с помощью дрона и поисковой собаки, а также прочесывая местность пешком.

Ее мобильный телефон удалось найти на земле, но местоположение девочки было неизвестно. К поискам пытались подключить добровольцев и вертолет.

Около 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что девочку нашли в Аннелинне, ее передадут под опеку родителей. Полиция благодарит всех, кто пришел на помощь в поисках.

RusDelfi
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