1-й батальон Королевского полка Уэльса принял на себя командование боевой группой войск НАТО в Эстонии

1-й батальона Королевского полка Уэльса — это механизированное пехотное подразделение, корни которого уходят в 1689 год. Подразделение участвовало во всех крупных войнах, в которых принимала участие британская армия, в т.ч. высадке десанта в Нормандии во время Второй мировой войны и операциях в Ираке и Афганистане. Ранее подразделение находилось в Эстонии во время 9-месячной ротации и недавно принимало участие в учениях Tallinn Dawn в Германии, чтобы подготовится к службе в Эстонии в 2022 году. Королевская боевая группа Уэльса — это десятая ротация Соединенного Королевства Великобритании в Эстонии с начала 2017 года.

Основную боевую силу интегрированного в командование 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии 1-й батальона Королевского полка Уэльса составляют около 1200 солдат из Великобритании, Франции и Дании. Подразделение поддерживают элементы логистики и планирования, и войсковая единица также обеспечивает боеспособность бронетехники, такой как танки Challenger 2 и бронетранспортеры Warrior, элементы инженерных и артиллерийских войск.

” Великобритания , Франция и Дания внесли большой вклад в безопасность Эстонии и Европы, в том числе военнослужащие наших Силы обороны вместе несли службу в различных военных операциях. Военно-морские силы Великобритании и датские добровольцы сражались вместе с эстонскими войсками за нашу свободу во время Войны за независимость более 100 лет назад. Они были рядом с нами нас с момента восстановления независимости в 1991 году и особенно после того, как в 2004 году Эстония присоединилась к НАТО. Война, которую Россия веден в Украине создала новую, связанную с безопасностью ситуацию, особенно на переднем крае альянса. Присутствие сил НАТО в Эстонии сейчас, как никогда важно для защиты стабильности и безопасности нашего региона”, — добавила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс .

”Мне особенно приятно участвовать сегодня в этой церемонии, которая олицетворяет продолжение и усиление сил передового присутствия НАТО в Эстонии”, — сказал министр обороны Калле Лаанет в обращении к войскам союзников. ”Интегрированные в 1-ю пехотную бригаду Сил обороны Эстонии британские, французские и датские контингенты являются краеугольным камнем присутствия войск союзников в Эстонии”, — добавил он.

За это время было проведено несколько учений, в том числе Winter Camp и Bold Panzer.

”Для нас большая честь вернуться в Эстонию и быть частью боевой группы передового присутствия войск НАТО. В последний раз мы были здесь в 2017 году, и на этот раз мы вернулись в составе более крупной боевой группы, в которой принимает участие как датский, так и французский контингент. Такое сотрудничество одновременно с несколькими партнерами по НАТО является краеугольным камнем эффективного сдерживания”, — сказал командующий 1-го батальона Королевского полка Уэльса подполковник Руперт Стритфилд. ”Перед прибытием в Эстонию мы прошли тщательную подготовку, чтобы обеспечить полную интеграцию 1-го батальона Королевского полка Уэльса и сопровождающих его войсковых единиц в 1-ю пехотную бригаду Сил обороны Эстонии и быть готовыми к выполнению той задачи, которой ожидают от нас в рамках боевой группы НАТО. Мы также рассчитываем на сотрудничество с нашими соотечественниками из Королевского танкового полка и обмен знаниями и опытом с эстонскими партнерами”, — отметил он.

Королевский танковый полк прибыл в Эстонию в сентябре 2021 года и в течение последних шести месяцев руководил боевой группой союзных войск НАТО, а также участвовал в различных учениях в странах Балтии. Старейший в мире танковый полк останется в Эстонии чтобы поддержать новую боевую группу и своих союзников в Эстонии.

”Пребывание в Эстонии дало нашей боевой группе дополнительное понимание боеспособности сил в рамках НАТО и развило нашу способность справляться со сложной и быстро меняющейся обстановкой”, — сказал командующий Королевским танковым полком подполковник Саймон Ворт.

”Работая в составе 1-й эстонской пехотной бригады, мы смогли развить свои знания и умения в ходе самых разнообразных учений, которые также пригодятся нам и для всех будущих миссий. Начиная с интегрированных учений вместе с эстонцами и французами до деятельности, направленной на благо общества — мы, командуя боевой группой eFP, за последние шесть месяцев смогли многое сделать, чем я очень горжусь”, — добавил он.

Впервые с момента своего создания в 2017 году боевая группа eFP состоит одновременно из воинских сил Великобритании, Франции и Дании, которые работают вместе с эстонскими партнерами. Приблизительно 175 солдат представляют роту Викинг Ютландского драгунского полка Сил обороны Дании и 200 французов из 7-го альпийского егерского батальона, который является пехотным подразделением.

Боевую группу НАТО в Эстонии возглавляет Великобритания, а Франция и Дания обычно направляют дополнительные войска в ходе ежегодной ротации. Исландия также вносит свой вклад в миссию eFP в штаб-квартире.

Боевые группы eFP в Латвии, Литве и Польше возглавляет Канада, Германия и США, а все боевые группы НАТО интегрированы в бригады принимающих стран для обеспечения максимальной способности к взаимодействию союзных войск.