Эстония выпустила почтовую марку в поддержку Украины

Почтовая марка ”Слава Украине!”, выпускаемая ровно через месяц после начала украинской войны, является символическим заявлением Эстонии о поддержке Украины и украинского народа в защите своей независимости. Марка несет с собой послание мира, которое символизирует голубь мира, и ее могут распространять отправители писем по всему миру. Почтовой маркой можно выразить поддержку прекращению войны и независимости Украины.

На почтовой марке изображен голубь мира на фоне цветов украинского флага. На марке на украинском языке написано ”Слава Україні!” и дополнительно на эстонском языке ”Eesti toetab Ukrainat” (Эстония поддерживает Украину). ”Слава Украине!” — национальное приветствие в Украине, которое считается символом суверенитета и стойкости Украины, а также официальным приветствием вооруженных сил Украины с 2018 года.

Тираж марки — 50 000 штук, ее номинал — 1,90 евро. Марка предназначена для отправки по всему миру. Оформление почтовой марки было создано в сотрудничестве с рекламным агентством Utopia, и марка была напечатана в типографии Vaba Maa. Почтовая марка и конверт первого дня появятся в продаже в э-магазине Omniva и почтовых отделениях по всей Эстонии. Штамп первого дня используется в почтовом отделении Тоомпеа, в Таллинне по адресу Лосси платс, 4.