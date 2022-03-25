Серый кардинал эстонской бизнес-элиты управляет из Таллинна состоянием бывшего советника Путина

"Ни при каких обстоятельствах я бы не стал сознательно консультировать клиентов, получающих прибыль от клептократии нынешнего российского режима", — ответил Уилсон на вопросы, заданные газетой Eesti Päevaleht.

Бизнес-гуру американского происхождения Джон Стюарт Уилсон, активно работающий в Эстонии уже несколько десятилетий, — это человек, о котором общественности известно немного, но влияние которого в местном бизнес-сообществе очень велико. Это настоящий серый кардинал эстонской предпринимательской элиты, который вел дела с братьями Ребане, крупным предпринимателем Йоакимом Хелениусом и Райном Розиманнусом.

Оказывается, что знания Уилсона об офшорных компаниях и о том, как через них анонимно вести бизнес на Западе, оказались полезны как для эстонской, так и для российской элиты.