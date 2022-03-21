ОПРОС | В Эстонии управление деньгами переместилось в основном на смарт-устройства

Последний опрос Swedbank дает хорошее представление о том, насколько важными стали персональные смарт-устройства в повседневном управлении деньгами. 91% взрослых жителей Эстонии пользуются смартфоном, 34% — планшетом и 33% — умными часами или браслетом. 99%, или почти все пользователи смартфонов, также входят в банк с помощью своего устройства, причем каждый третий входит в банк каждый день.

84% пользователей смартфонов использовали своё устройство для перевода денег, 83% оплачивали счета, а каждый пятый использовал своё устройство для планирования бюджета.

Эстонские клиенты Swedbank являются ещё более активными пользователями смартфонов. Если в среднем 11% жителей Эстонии совершают покупки исключительно с помощью смартфона, то среди эстонских клиентов Swedbank таких 35%. 68% клиентов Swedbank проверяют баланс своего счёта со смартфона, в то время как в среднем по Эстонии таких людей 29%. Каждый восьмой клиент Swedbank инвестирует только через смартфон, в то время как в среднем по Эстонии этот показатель составляет 5%.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что в будущем "умные" устройства будут использоваться всё шире. "Уже сегодня 39% населения Эстонии и 42% эстонских клиентов Swedbank говорят, что постоянно или большую часть времени пользуются смартфоном для банковских операций", — сказала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс. "Нет никаких сомнений в том, что управление финансами по сути переместилось в смарт-устройства. Мы делаем всё возможное, чтобы предложить нашим клиентам всё более лёгкий и удобный опыт использования мобильного приложения Swedbank, а также различных цифровых кошельков". Кроме того, 12% респондентов заявили, что в будущем они будут чаще пользоваться мобильным банкингом.