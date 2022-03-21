Мартин Репинский покидает Центристскую партию, но остается в Рийгикогу

О своем уходе из партии Репинский сообщил в Facebook, обосновав свое решение тем, что его больше привлекает предпринимательство, чем политика.

Политик отметил, что останется в Рийгикогу как внефракционный депутат до конца своего мандата, но в выборах 2023 года принимать участие уже не будет.

Тем не менее во время всех важных голосований он будет поддерживать центристскую фракцию.

Репинский написал, что у него есть несколько идей в сфере предпринимательства, которые он хочет воплотить в жизнь.