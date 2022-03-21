Новости Эстонии
21.03.2022, 08:50

Мартин Репинский покидает Центристскую партию, но остается в Рийгикогу

 
Martin Repinski
Martin Repinski
Foto: Priit Simson

Скандально известный политик Мартин Репинский уходит из Центристской партии, но при этом продолжит выполнять обязанности депутата Рийгикогу, не входя в Центристскую фракцию.

О своем уходе из партии Репинский сообщил в Facebook, обосновав свое решение тем, что его больше привлекает предпринимательство, чем политика.

Политик отметил, что останется в Рийгикогу как внефракционный депутат до конца своего мандата, но в выборах 2023 года принимать участие уже не будет.

Тем не менее во время всех важных голосований он будет поддерживать центристскую фракцию.

Репинский написал, что у него есть несколько идей в сфере предпринимательства, которые он хочет воплотить в жизнь.

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