21.03.2022, 08:50
Мартин Репинский покидает Центристскую партию, но остается в Рийгикогу
Foto: Priit Simson
Скандально известный политик Мартин Репинский уходит из Центристской партии, но при этом продолжит выполнять обязанности депутата Рийгикогу, не входя в Центристскую фракцию.
О своем уходе из партии Репинский сообщил в Facebook, обосновав свое решение тем, что его больше привлекает предпринимательство, чем политика.
Политик отметил, что останется в Рийгикогу как внефракционный депутат до конца своего мандата, но в выборах 2023 года принимать участие уже не будет.
Тем не менее во время всех важных голосований он будет поддерживать центристскую фракцию.
Репинский написал, что у него есть несколько идей в сфере предпринимательства, которые он хочет воплотить в жизнь.