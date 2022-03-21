Кая Каллас в интервью CNN: нельзя допустить, чтобы Путин выиграл эту войну

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину и помочь ей в этой войне. Нельзя допустить, чтобы Путин выиграл эту войну", — сказала глава эстонского правительства, передает rus.err.ee.

По ее словам, цель НАТО должна заключаться в прекращении войны путем "умного сдерживания", что означает переход стран НАТО от тактики сдерживания к оборонительной позиции. В свою очередь, это означает межгосударственное сотрудничество для повышения оборонного потенциала друг друга.

"Есть некоторые потенциалы, которые для одного государства стоят слишком дорого, но если мы сделаем это в Европе вместе для защиты своих стран, то мы станем сильнее", — сказала Каллас.

По ее словам, всем государствам следует изолировать Россию на всевозможных политических уровнях.

Комментируя предложение Польши отправить в Украину миротворцев, Каллас отметила, что сначала необходимо добиться мира в этой стране, но не похоже, что это входит в планы Москвы.

"Судя по происходящему в Украине, там не просматривается никакой мир. Это война, и я не вижу, чтобы Россия что-то предпринимала для достижения мира. Соответственно, нам сначала надо прийти к миру, а затем его поддерживать. Иногда для достижения мира нужна воля к применению военной силы", — отметила премьер-министр Эстонии.

По словам Каллас, она не видит в данный момент вероятности того, что в Европе разразится третья мировая война, и все усилия должны быть направлены на достижение мира.