Херем: разговоры о том, что Эстония отправила Украине все свои противотанковые средства — ложь

”Я обещал высказаться, если будут ложные обвинения в адрес Сил обороны. Сегодня в известном, но малослушаемом радиошоу два человека (редакторы Март и Мартин Хельме) заявили, что Эстония отправила практически все свое противотанковое вооружение в Украину", — написал Херем. ”Это преднамеренная ложь”.

”В последние месяцы мы разъясняли средствам массовой информации, а также напрямую политикам, что мы дали и какова наша позиция”, — сказал командующий Силами обороны. ”Мы говорили, что противотанковых боеприпасов у нас на сегодняшний день все же больше, чем общее количество танков и боевых машин в Западном военном округе Российской Федерации”.

”Мы объяснили, что в случае с ”Джавелинами” (FGM-148 Javelin — переносной противотанковый ракетный комплекс — прим.ред) мы отправили только боеприпасы. Ни один комплекс не был отправлен”, — подтвердил он.

”По моему мнению, сегодня ни один разумный человек, даже общественный деятель, давно занимающийся вопросами национальной обороны, не может сказать, что не слышал об этом. Или он должен заявить, что Силы обороны лгут, описывая свою боевую готовность”.

Хельме: отдали противотанковое оборудование Украине

Пост Херема пстал ответом на дискуссию лидеров EKRE Марта и Мартина Хельме в их еженедельном ток-шоу.

”Я бы сказал, что на данный момент это лакмусовая бумажка, дадут ли союзники, особенно США, нам, Силам обороны Эстонии, не только армии, но и Кайтселийту большое количество противотанковых средств, — сказал Март Хельме.

”Те, которые мы отдали Украине”, — сказал Мартин Хельме.

”Те, которые мы передали Украине, которых у нас сейчас нет, может быть, единичные здесь для обучения”, — продолжил старший Хельме. ”Нам нужны не десятки противотанковых средств, а сотни”.

”На самом деле тысячи”, — сказал Хельме-младший.

”И тысячи боеприпасов”, — сказал старший Хельме. — Да, так и есть, — добавил младший.

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