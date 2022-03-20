Посол Украины в Эстонии: если россиян не остановить, они пойдут еще дальше

Пострадал ли ваш дом или места, связанные с вашей жизнью, от нападений?

Я из Киева и мой район тоже пострадал. В районе, где жили мои родители, были взрывы. Отец сейчас в Киеве, а родственники с младшими детьми уехали на запад Украины. Многие мои родственники остались в Киеве. Конечно, я беспокоюсь за них и за страну в целом, потому что Россия видит две возможности: Украина должна быть пророссийской или ее не должно быть совсем. Вот почему они преднамеренно атакуют мирных жителей, в том числе невинных детей, своими бомбами. Они придерживаются той же тактики, что и в Чечне и Сирии.

Президент Зеленский неоднокоатно просил закрыть небо над Украиной. Об этом он также сказал в своем обращении к Конгрессу США. Многие говорят, что это приведет к войне между НАТО и Россией. Согласны ли вы с этой оценкой?

Сопротивление Украины очень сильное. Как видите, наши относительно новые и молодые силы обороны вполне способны отражать атаки. Россия некоторое время не оккупировала новые территории и не смогла завоевать крупные города, такие как Киев, Харьков или Мариуполь. Им действительно удалось занять более мелкие, такие как Мелитополь или Херсон, но они не выполнили ни одной из ключевых задач.

Украине нужно спасать наших детей и людей, мирных жителей, для этого нужна бесполетная зона. Конечно, мы говорим об этом вслух. Мы понимаем, что среди стран нет единого мнения по этому вопросу, но другого выхода просто нет. Нужно закрыть воздушное пространство или дать нам ресурсы, чтобы мы смогли сами его закрыть.

Если говорить о ключевых целях России, то одна из них кажется очень страшной. Разведка предполагает, что Россия стремится захватить и, возможно, даже убить президента Зеленского.