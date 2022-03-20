Посол Украины в Эстонии: если россиян не остановить, они пойдут еще дальше
Пострадал ли ваш дом или места, связанные с вашей жизнью, от нападений?
Я из Киева и мой район тоже пострадал. В районе, где жили мои родители, были взрывы. Отец сейчас в Киеве, а родственники с младшими детьми уехали на запад Украины. Многие мои родственники остались в Киеве. Конечно, я беспокоюсь за них и за страну в целом, потому что Россия видит две возможности: Украина должна быть пророссийской или ее не должно быть совсем. Вот почему они преднамеренно атакуют мирных жителей, в том числе невинных детей, своими бомбами. Они придерживаются той же тактики, что и в Чечне и Сирии.
Президент Зеленский неоднокоатно просил закрыть небо над Украиной. Об этом он также сказал в своем обращении к Конгрессу США. Многие говорят, что это приведет к войне между НАТО и Россией. Согласны ли вы с этой оценкой?
Сопротивление Украины очень сильное. Как видите, наши относительно новые и молодые силы обороны вполне способны отражать атаки. Россия некоторое время не оккупировала новые территории и не смогла завоевать крупные города, такие как Киев, Харьков или Мариуполь. Им действительно удалось занять более мелкие, такие как Мелитополь или Херсон, но они не выполнили ни одной из ключевых задач.
Украине нужно спасать наших детей и людей, мирных жителей, для этого нужна бесполетная зона. Конечно, мы говорим об этом вслух. Мы понимаем, что среди стран нет единого мнения по этому вопросу, но другого выхода просто нет. Нужно закрыть воздушное пространство или дать нам ресурсы, чтобы мы смогли сами его закрыть.
Если говорить о ключевых целях России, то одна из них кажется очень страшной. Разведка предполагает, что Россия стремится захватить и, возможно, даже убить президента Зеленского.
Я не могу говорить за Россию, но ясно, что России нужно пророссийское правительство. Я верю, что они никогда не добьются успеха. Наш Президент Владимир Зеленский очень силен и будет бороться до конца. Что еще более важно, наши люди, наши граждане никогда не приведут к власти пророссийское правительство. Украина — демократическая европейская страна, здесь нет пути назад.
Президент Зеленский действительно отчаянный, он ходит в Киеве и даже снимает видео о городе. Вы не беспокоитесь о его безопасности?
Мы, конечно, волнуемся, потому что он наш президент, но я уверена, что для его защиты как президента Украины приняты очень серьезные и строгие меры безопасности.
Президент Зеленский сказал: ”Если Украины не будет, то следующими, не дай бог, будут Латвия, Литва и Эстония. Поверьте мне”. Основана ли эта оценка на данных разведки или это скорее риторика, направленная на то, чтобы заставить Запад действовать?
Суть сообщения в том, что если Россию не остановить в Украине, она пойдет еще дальше. Понятно, что Россия хочет подорвать НАТО и Европейский Союз. Если ее не остановить в Украине, она пойдет дальше со своими империалистическими амбициями. Вот почему мы просим: помогите нам. В Украине мы защищаем не только Украину, но и весь цивилизованный мир и Европу от диктатуры и автократических режимов. То, что происходит, должно быть остановлено. Если действовать сразу, это спасет множество жизней, и, чтобы предотвратить большую мировую войну, Украине нужно помочь остановить Россию без колебаний прямо сейчас.
В пятницу вы встречались с премьер-министром Каей Каллас. О чем вы говорили?
У нас был очень хороший разговор. Моей главной целью было поблагодарить премьер-министра и правительство Эстонии за большую поддержку Украины. А также я передала слова благодарности народу Эстонии за его неизменную солидарность и большую поддержку. Эстония предоставила Украине военную помощь, которая имеет большое значение для нашей обороны.
На сегодняшний день Украину покинули около трех миллионов человек. В Украине также огромное количество внутреннец миграции. Мы также обсудили их потребности. Эстония уже приняла более 25 тысяч украинцев. Помощь правительства, а также местных самоуправлений – Таллинна, Тарту, Пярну и других – была беспрецедентной. Наши беженцы могут пожить месяц в гостиницах с бесплатным питанием, социальной помощью и транспортом, что очень хорошо. Мы также обсудили образовательные потребности детей беженцев. Важно понимать, когда и где дети начнут учиться.
Я также встречалась с беженцами в Таллиннском центре для беженцев. Люди приехали из разных уголков Украины, но у всех была одна история. Они бежали от бомбардировок, разрушений, но все они хотят вернуться туда, где их дом, их семья, их друзья - вся их жизнь. Неизвестно, как будет развиваться ситуация, но чем раньше мы остановим Россию, тем лучше. Пока они (беженцы) в Эстонии, мы должны отстаивать их права. Мы очень благодарны всем, кто помог беженцам.
Чем обычный житель Эстонии может помочь Украине и беженцам?
Сейчас мы чувствуем большую поддержку среди жителей Эстонии. Мы чувствуем это в магазинах, школах, у врачей, в общественном транспорте, в государственных учреждениях. Эстония уже сделала больше, чем мы могли ожидать. Мы видим, что это очень важно для Эстонии, потому что Эстония и сама имеет границу с Россией. Многие российские каналы закрыты. По-прежнему очень важно не стать жертвой российской пропаганды и дезинформации, поскольку информационная война является одним из важнейших инструментов российской военной машины.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.