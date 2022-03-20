Тяжелое ДТП в Пярнумаа: из-за пьяного водителя BMW пострадала 10-летняя девочка

”В 13.43 в полицию поступило сообщение о столкновении двух автомобилей BMW и Volkswagen в Малда. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали и доставлены в больницу пассажир Volkswagen - 10-летняя девочка и пассажир BMW - 30-летний мужчина”, — сообщил старший сотрудник Ляэнеской префектуры Маргус Калдма.

По предварительным данным, BMW отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим по ней автомобилем Volkswagen. У 25-летнего водителя BMW полиция выявила опьянение и он задержан по подозрению в совершении преступления.

Нет оправдания пьянству за рулем. Такой водитель представляет серьезную опасность и становится потенциальным убийцей.

Из-за ДТП на месте происшествия было перекрыто движение в обоих направлениях, около 15:30 движение было восстановлено.