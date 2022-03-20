Кылварт о поездке в Украину: в Польшу прилетел на самолете, дальше на машине

Зачем вы поехали на территорию, где идет война? Чья была инициатива?

В минувшее воскресенье мне позвонил мэр Львова Андрей Садовой и мы довольно долго обсуждали сложившуюся ситуацию по телефону. Разумеется, ситуацию в наших городах невозможно назвать идентичной, однако поток беженцев стал серьезной нагрузкой для обоих городов. Так что разговор получился конструктивным. И приглашение приехать ознакомиться с ситуацией на месте было принято сразу.

Как вы доехали до Львова? Как добирались от границы Украины до Польши?

В Польшу прилетел на самолете, дальше до Львова ехали на машине.

С кем вы поехали? Была ли у вас личная охрана?

У меня нет охраны.

С кем вы там встречались из администрации? Что обсуждали? На каком языке разговаривали?

Несмотря на всю сложность ситуации, во Львове также стремятся максимально сохранить доступность рутинных услуг для населения. Одновременно город принимает беженцев, которые стекаются во Львов с территорий, охваченных активными военными действиями. Как выяснилось, у нас выстроены довольно схожие системы приема, регистрации и распределения беженцев. Понятно, что во Львове количество прибывающих людей не дает возможности создания для всех комфортных условий – там задействовано эвакуационное размещение в школах, спортивных залах и даже театрах. Остро встают вопросы повседневного быта. Поэтому мэр Львова обратился с просьбой оказать пострадавшим гуманитарную помощь – прислать продукты, одеяла, матрацы и различные гигиенические средства.

В ситуации, когда люди вынуждены покидать свои дома, спасаясь от войны, вопрос языка должен иметь третьестепенное значение. Часто люди могут говорить между собой на одном языке и совершенно не понимать друг друга. А иногда – на разных, но при этом обладать общими ценностями, и быть в состоянии двигаться вперед и решать проблемы. Общение проходило на английском и русском, но в основном на русском языке.

Что вы увидели? Удалось ли поговорить с местными людьми. Если да, что они говорят? Какие остались впечатления?