Экономика
19.03.2022, 21:48

Эстонские инфраструктурные проекты под угрозой срыва, в том числе и Rail Baltic

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Uus Ülemiste ühisterminal
Uus Ülemiste ühisterminal
Foto: Nightnurse Images AG

На этой неделе стало известно, что тендер на строительство Пярнуского моста провалился уже во второй раз — предложения застройщиков оказались значительно затратнее возможностей города, пишет dv.ee.

По словам главы Эстонского союза инфраструктурного строительства Свена Пертенса, подобная судьба может ждать и новый тендер на строительство терминала Ülemiste.

”Если все возникшие риски будут возложены на плечи подрядчика, то и поступившие в рамках тендера предложения окажутся неоправданно дорогими для заказчика”, — сказал он, комментируя строительство терминала Ülemiste, который планируется возвести в рамках проекта Rail Baltic.

Читайте подробнее на dv.ee.

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