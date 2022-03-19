19.03.2022, 21:48
Эстонские инфраструктурные проекты под угрозой срыва, в том числе и Rail Baltic(32)
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На этой неделе стало известно, что тендер на строительство Пярнуского моста провалился уже во второй раз — предложения застройщиков оказались значительно затратнее возможностей города, пишет dv.ee.
По словам главы Эстонского союза инфраструктурного строительства Свена Пертенса, подобная судьба может ждать и новый тендер на строительство терминала Ülemiste.
”Если все возникшие риски будут возложены на плечи подрядчика, то и поступившие в рамках тендера предложения окажутся неоправданно дорогими для заказчика”, — сказал он, комментируя строительство терминала Ülemiste, который планируется возвести в рамках проекта Rail Baltic.