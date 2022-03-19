Эстонские инфраструктурные проекты под угрозой срыва, в том числе и Rail Baltic

По словам главы Эстонского союза инфраструктурного строительства Свена Пертенса, подобная судьба может ждать и новый тендер на строительство терминала Ülemiste .

”Если все возникшие риски будут возложены на плечи подрядчика, то и поступившие в рамках тендера предложения окажутся неоправданно дорогими для заказчика”, — сказал он, комментируя строительство терминала Ülemiste, который планируется возвести в рамках проекта Rail Baltic.