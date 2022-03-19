В Эстонию прибыли 19 628 украинских беженцев

В пятницу, 18 марта, в Эстонию прибыли 1215 человек, в том числе 432 ребенка, 340 из прибывших хотят выехать из Эстонии в другие страны.

Зарегистрировано 1885 ходатайств о предоставлении временной защиты.

В учреждениях размещения находится 4981 человек, из них 1811 детей, остальные прибывшие нашли временное жилье у своих родственников и друзей.

Днем ранее в Эстонию прибыли 1304 человека, в том числе 488 детей. 370 из них планируют выехать в другие страны.

Опубликованное в субботу, 19 марта, общее количество прибывших военных беженцев ниже, чем сообщалось днем ​​ранее, так как Департамент полиции и погранохраны уточнил, что теперь показывается не общее количество прибывших, а только тех, кто остался в Эстонии.