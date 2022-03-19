Таллиннские катки завершают сезон

Катки в Нымме и Мустамяэ открыты до 20 марта, расположенный в Ласнамяэ в парке Тондираба каток — до 27 марта, в Старом городе — до 3 апреля. Вице-мэр Владимир Свет приглашает всех посетить городские катки, пока еще есть возможность.

”Открытые катки стали очень популярны среди горожан, все больше школ и детских садов проводят занятия на катках, к тому же это бесплатно для учебных заведений, — напомнил Свет. — Следующей зимой мы планируем вновь открыть катки и обдумываем возможность открыть новые ледовые площадки. Мустамяэский каток переедет в следующем сезоне со стадиона по адресу Сютисте теэ, 69, в недавно реконструированный парк Мянни”.

Точные данные о количестве посещений, как отметил вице-мэр, появятся после завершения сезона, но на данный момент можно сказать, что каток в Старом городе посетили 48 000 раз, Ныммеский каток — 22 000 раз, Мустамяэский каток — 21 000, Ласнамяэский — 15 000 раз.

Для школ выделено время для бесплатного посещения (по будням с 8 до 17 часов), необходимо лишь чтобы руководитель группы предварительно зарегистрировал класс. Школы в этом сезоне зарегистрировали 41 000 посещений.

Катки в Старом городе, Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме администрирует предприятие HK Hall OÜ. Помимо этого, в городе работают катки, администрируемые Пиритаским спортивным центром — в Пирита и на стадионе Хярма в Ласнамяэ.