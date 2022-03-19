Нежданно-негаданно: Кадри Симсон и Юрген Лиги оказались родственниками

Совсем недавно выяснилось, что Юрген Лиги, член Рийгикогу от Партии реформ, и Кадри Симсон, представляющая Центристскую партию — двоюродные брат и сестра в шестом поколении. Их общим предком является Техвене Яагу Тоомас, родившийся на острове Муху в начале XVIII века.

"Ух ты! Вот этого я не знал. Ужасно! Жутко!" — сказал, смеясь, Лиги.

Не меньше была удивлена и сама Симсон. "Какая "радость"!" — пошутила она.

На вопрос, есть ли у них схожие черты, Юрген Лиги ответил: "К счастью, нет". Однако, немного подумав, он лаконично добавил: "Хотя все же, наверное, что-то есть".