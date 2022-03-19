Житель Эстонии выиграл в лотерею 2 миллиона евро

Победу на уровне 5+1 житель Эстонии разделил с игроком из Германии, который выиграл такую же сумму. В тот же день был разыгран джекпот в размере 90 миллионов евро, который разделят между собой игроки из Норвегии и Финляндии.

На прошлой неделе в лотерее Eurojackpot крупнейший выигрыш призового уровня 5+1 составил почти полмиллиона евро, а если точнее 457 490 евро. Билет был куплен в интернете. В тот раз на уровне 5+1 было шесть победителей.

Начиная с сегодняшнего дня Eurojackpot обновляет правила игры — теперь они будут одинаковыми для участников из всех стран, играющих в Eurojackpot. Розыгрыши теперь будут проходить два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Первый розыгрыш состоится уже во вторник, 29 марта. В будущем джекпот может увеличиться до 120 миллионов евро, а из 12 дополнительных номеров будут выбраны еще два дополнительных номера вместо нынешних 10.