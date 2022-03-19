ФОТО | В театре Угала полицейские, пожарные и медики отработали совместные действия по освобождению заложников

В театре Угала и его окрестностях Спасательный Департамент, полиция и другие учреждения провели совместные учения, в ходе которых отрабатывалась эвакуация большого количества людей из театрального здания и освобождение заложников.

По сценарию в 22:00 в театре сработала пожарная сигнализация, на которую первыми среагировали спасатели Вильянди. Прибыв на место, они выяснили, что в большом зале раздался взрыв, часть зрителей взята в заложники. Проблема была решена подразделениями полиции со всей Южной префектуры с привлечением карет скорой помощи и спасателей.