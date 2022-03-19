Ботанический сад и зоопарк предлагают беженцам бесплатный вход

”Таллиннские городские учреждения вместе со своими партерами и добровольцами прилагают все усилия, чтобы прибывающие в Эстонию, и конкретно в Таллинн, военные беженцы могли получить как можно скорее временное жилье и другие жизненно необходимые услуги. В то же время мы знаем, что среди беженцев много детей и взрослых, которым нужно как-то заполнить свой день, но для этого у них не так много возможностей. По этой причине мы стараемся со стороны города предложить занятия для проведения свободного времени, которые одновременно с этим позволяли бы представить Таллинн как гостеприимный и интересный город, — сказал вице-мэр Владимир Свет. — Надеюсь, что они посетят Таллиннский зоопарк и ботанический сад, где можно получить новые знания и с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе”.