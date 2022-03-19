Ректор ТЛУ не поддерживает отказ от приема российских и белорусских студентов

Ректор Таллиннского университета Тыну Вийк выступил в пятницу перед концертом, посвященному 17-летию университета, и призвал делать пожертвование в фонд, созданный вузом для поддержки украинских студентов. 4 апреля в сенате Таллиннского университета решат, принимать ли граждан Беларуси и России в свои стены. Ректор не поддерживает ограничения, так как они не соответствуют основным ценностям вуза.

"В данном случае мы идем к ценности академического нейтралитета, где говорим, что в университете собираются люди с разными убеждениями. В целом демократические страны все-таки не приговаривают к коллективным наказаниям", — пояснил Вийк.

Эстонская академия искусства сообщила "Актуальной камере", что примет всех студентов, которым государство выдаст визы. Таллиннский Технический университет заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании сената вуза 22 марта.