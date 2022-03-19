Пропавшая 44-летняя Кайре найдена мертвой

Точную причину смерти выяснит экспертиза, но на данный момент нет оснований подозревать, чтобы ее смерть была связана с преступлением.

Женщина уехала из дома на сером Hyundai i20 с номерным знаком 022 BXL. Когда она вышла из дома, у нее был с собой сотовый телефон, но он выключен. Последний раз Кайре общалась с родственниками вечером 16 марта, после чего на связь не выходила. Кайре никогда раньше не исчезала таким образом.