Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс: жители Эстонии должны подумать, нужна ли им поездка в Россию
Как бы вы описали отношения Эстонии и России после вторжения России на территорию Украины?
Сейчас отношения между Россией и Эстонией, определенно, напряженные в связи с тем, что Россия начала активную агрессию на Украине, начала широкомасштабную военную деятельность. Это противоречит международной безопасности. Это, конечно, очень сильно тревожит.
Думала ли Эстония о прекращении дипломатических отношений с Россией?
О прекращении дипломатических отношений Эстония сейчас не думала, наоборот, сейчас направленность такая, чтобы влиять на Россию по всем каналам, заставить ее прекратить эту агрессию и вернуться к нормальным дипломатическим отношениям, к диалогу с Украиной. Такова цель нашей деятельности.
Вы сейчас готовы к переговорам с Сергеем Лавровым, готовы инициировать эти переговоры?
Конечно, если бы я сейчас связалась со своим коллегой, то первой темой была бы Украина, прекращение военных действий на Украине, вывод войск и признание суверенитета Украины, ее территориальной целостности, а также уважение международных соглашений, устава ООН, ОБСЕ, принципы архитектуры безопасности Европы и так далее. Я бы говорила с ним об этом. Но прежде, чем говорить, должна быть какая-то надежда на результат.
Лавров говорит, что Россия не нападала на Украину. Вы понимаете его риторику?
Это трудно понять. Вся мировая общественность видит это иначе. И почему я сужу так смело. Во-первых, потому что на позапрошлой неделе в ООН 141 государство из 193 заявило, что в этом военном конфликте Россия является агрессором. Второе важное замечание: международный уголовный суд признал ходатайство Украины и подтвердил, что Россия является агрессором в этом конфликте и должна прекратить свою военную деятельность. Поэтому очень непонятно, как РФ может говорить, что они не начинали этот военный конфликт.
Готова ли Эстония, если есть такая возможность, стать мировым посредником в общении между Украиной и Россией?
Конечно, очень важно, чтобы было нейтральное государство, которое могло бы свободно общаться с обеими сторонами. С таким предложением выступили многие страны, например, Израиль, Швейцария, Венгрия и, конечно, Турция. Очень важно, чтобы эту роль на себя взяли государства, у которых с обеими странами ранее были хорошие двусторонние отношения. У Эстонии, как известно, двусторонние отношения с Россией давно напряженные, хотя Эстония была заинтересована в хороших дружеских двусторонних отношениях, но риторика со стороны России была в отношении Эстонии нападающей. Также для Эстонии очень важной была ранняя деятельность России, когда она не соблюдала нормы международного права, например, война в Грузии, аннексия Крыма в 2014 году. Это создало напряжение в наших отношениях. Эстония сейчас точно не готова взять на себя роль посредника.
Следовало ли Европе раньше ввести более жесткие санкции против России?
Санкции – мера реактивного характера, чтобы призвать к порядку то или иное государство, которое нарушает нормы международного права. Санкции, принятые в Европейском союзе после аннексии Крыма в 2014 году, стали важным шагом с целью повлиять на Россию отказаться от такого агрессивного поведения. К сожалению, они действительно не были достаточно жесткими, и Россия не отказалась от своих военных амбиций в отношении Украины.
Есть ли у Украины, Молдавии и Грузии возможность вступить в ЕС?
Все эти страны давно являются восточными партнерами, участвовали в программе восточного партнерства, проводили реформы, которые являются предпосылками членства в ЕС. Все эти страны занимались демократическими процессами, снижением коррупции, реализацией политики, которая способствует лучшей защите прав и основных свобод человека. И конечно, важно, чтобы Европа эти страны поддерживала, с целью расширить это ценностное пространство, которое, по нашей оценке, является хорошей основой благополучия людей. Двери Европы открыты для тех стран, которые провели такие реформы.
Были ли в последнее время у консульства ЭР в Петербурге или посольства в Москве инциденты? Спокойно ли работать там сейчас нашим дипломатам?
Наши посольства очень хорошо охраняются. Кроме того, все посольства защищает депутатская неприкосновенность. Не было случаев, которые угрожали бы жизни наших дипломатов в Белоруссии или России. Разумеется, мы постоянно следим за тем, какая там обстановка.
Жители Эстонии по-прежнему ездят в Россию к родственникам. Опасно ли им находиться в России?
Я думаю, что для простых людей непосредственной угрозы при передвижении нет. Но нужно постоянно следить за ситуацией. Конечно, неразумно, например, ходить на митинги. Сейчас напряженная обстановка, людям следует подумать, действительно ли нужна эта поездка.
Может быть, вы хотите что-то добавить в связи с Украиной, сказать о чем-то читателям Delfi?
Сейчас существует напряженность на национальной почве, и это неправильно. То, что мы сейчас видим со стороны России, война, которая началась в связи с распоряжением президента Путина, и для нас очень важно, чтобы это не влияло на народы. Многие прибывшие в Эстонию украинские беженцы на самом деле русскоязычные и русской национальности. Важно понимать наличие проблемы, не осуждать отдельных людей за их национальность или родной язык.
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