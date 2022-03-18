Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс: жители Эстонии должны подумать, нужна ли им поездка в Россию

Как бы вы описали отношения Эстонии и России после вторжения России на территорию Украины?

Сейчас отношения между Россией и Эстонией, определенно, напряженные в связи с тем, что Россия начала активную агрессию на Украине, начала широкомасштабную военную деятельность. Это противоречит международной безопасности. Это, конечно, очень сильно тревожит.

Думала ли Эстония о прекращении дипломатических отношений с Россией?

О прекращении дипломатических отношений Эстония сейчас не думала, наоборот, сейчас направленность такая, чтобы влиять на Россию по всем каналам, заставить ее прекратить эту агрессию и вернуться к нормальным дипломатическим отношениям, к диалогу с Украиной. Такова цель нашей деятельности.

Вы сейчас готовы к переговорам с Сергеем Лавровым, готовы инициировать эти переговоры?

Конечно, если бы я сейчас связалась со своим коллегой, то первой темой была бы Украина, прекращение военных действий на Украине, вывод войск и признание суверенитета Украины, ее территориальной целостности, а также уважение международных соглашений, устава ООН, ОБСЕ, принципы архитектуры безопасности Европы и так далее. Я бы говорила с ним об этом. Но прежде, чем говорить, должна быть какая-то надежда на результат.

Лавров говорит, что Россия не нападала на Украину. Вы понимаете его риторику?

Это трудно понять. Вся мировая общественность видит это иначе. И почему я сужу так смело. Во-первых, потому что на позапрошлой неделе в ООН 141 государство из 193 заявило, что в этом военном конфликте Россия является агрессором. Второе важное замечание: международный уголовный суд признал ходатайство Украины и подтвердил, что Россия является агрессором в этом конфликте и должна прекратить свою военную деятельность. Поэтому очень непонятно, как РФ может говорить, что они не начинали этот военный конфликт.

Готова ли Эстония, если есть такая возможность, стать мировым посредником в общении между Украиной и Россией?