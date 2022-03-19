МИД: 25 граждан Эстонии остаются в Украине

В Украине осталось 44 гражданина, которые проинформировали нас о своем пребывании в стране, 25 из них заявили, что не спешат покидать страну, следят за ситуацией и ждут удобного момента для выезда, 19 человек хотят покинуть страну как можно скорее.

Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда посредством сообщений, писем или звонков. Мы просим всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом министерство иностранных дел и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими звонками. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, мы не можем давать информацию заранее.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просим как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России рекомендуем полностью избегать поездок в Украину. Если кто-то все же решил поехать в Украину, то возможности помощи министерства иностранных дел ограничены.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просим зарегистрировать свое пребывание на сайте министерства иностранных дел или по адресу konsul@mfa.ee. Пожалуйста, не ждите эвакуации, гражданам Эстонии необходимо самостоятельно покинуть страну. Воздушное пространство закрыто, и необходимо использовать наземный транспорт с направлением на запад. Для пересечения границы советуем выбирать страны ЕС. При необходимости вы можете позвонить по круглосуточному телефону экстренной помощи +372 5301 9999.