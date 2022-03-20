Марью Лауристин: и в России, и в Беларуси под ударом именно молодые люди

"Дело не в том, что я не поддержала, меня на голосовании не было, я не член совета. Когда студенты меня спросили, я просто выразила своё мнение", — поясняет Лауристин.

"Как мы видим сейчас, именно молодежь в России и Беларуси — самая активная часть тех, кто протестует против режима, агрессии и войны. Мы видим, как молодых людей тащат в полицейские машины. Весь интернет обошла фотография молодой девушки, стоящей в Москве перед церковью с плакатом, на котором написана шестая заповедь "Не убий". И её тоже арестовали полицейские", — делится наблюдениями профессор.

"Смотря на этих молодых людей, мне кажется, что и в России, и в Беларуси под ударом именно они. И я думаю, что наш долг и долг всех западных стран — не закрывать для них свои двери, а постараться дать им возможность сделать свой выбор в пользу демократии и обучения. В пользу обучения в демократических университетах, а не там, где промывают мозги.

Конечно это нелёгкий вопрос. Я понимаю, почему сенат принял такое решение. Скорее всего, это было сделано потому, что на многих факультетах студентов принимают, так сказать, заочно, на основании тех баллов, которые они получали в школе.

Но, например, мой институт продолжает проводить очень основательные интервью со всеми поступающими. <…> Их же не будет очень много, потому что мало тех, кто вообще может прорваться через российский кордон. Исключение делают для тех, у кого уже есть вид на жительство или какие-то родственники за границей. И наш долг — помочь тем, кто не имеет таких возможностей, но понимает, чувствует и глубоко противостоит происходящему".

Полностью интервью слушайте ниже:

