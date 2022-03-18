ВИДЕО | Бригадный генерал: чем больше Россия растрачивает себя, тем раньше она будет вынуждена отказаться от атаки

По словам генерала, сейчас в Украине больше всего страдает мирное население. Однако справляются они хорошо. "По моим оценкам, украинцы хорошо держатся. Украина справится, пока мы сможем предоставлять им гуманитарную и оружейную поддержку", — заверил Вахур Карус.

Пока российские войска остаются статичными, у Украины есть возможность для контратаки с дальнего расстояния. "Сейчас мы не видели того, что Украина освободила резервы, чтобы осуществить масштабную контратаку", — добавил он. Более активных боевых действий, по оценке генерала, можно ожидать на следующей неделе.

"Чем больше Россия растрачивает себя, тем раньше она будет вынуждена отказаться от атаки", — считает Карус. Он добавил, что в разных городах Украины сознательно атакуют гражданские объекты, но на основании какой информации войска это делают, Карус сказать не смог.

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