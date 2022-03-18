Прокуратура ходатайствует о лишении Михаила Корба депутатской неприкосновенности

Преcc-секретарь канцлера права Яанар Филиппов сообщил, что на принятие решения отводится месяц, но это может произойти и раньше.

В октябре прокуратура закрыла предварительное расследование дела о взяточничестве в Porto Franco и передала материалы адвокатам.

Пресс-секретарь государственной прокуратуры Кайри Куюнгас сообщила, что предварительное следствие по уголовному делу было завершено в конце октября. Материалы уголовного дела были переданы адвокатам подозреваемого в минувшую пятницу.

У защиты есть 30 дней на изучение собранных доказательств и подачу ходатайств. По словам Кюнгас, после этого станет ясно, нужны ли дополнительные действия по уголовному делу.

"Кроме этого, нельзя забывать, что один из подозреваемых по этому уголовному делу является членом Рийгикогу", — отметила Кюнгас. Если прокуратура после ознакомления защиты с материалами дела принимает решение о возбуждении уголовного дела, то государственный прокурор сначала должен будет представить канцлеру ходатайство о вынесении на голосование в Рийгикогу предложения о лишении Корба депутатской неприкосновенности.

Обвинение может быть направлено в суд только после того, как канцлер права решил сделать Рийгикогу соответствующее предложение и после того, как оно найдет поддержку в Рийгикогу.

"Поэтому говорить о предъявлении обвинения пока рано. На данный момент мы не раскрываем детали уголовного дела и не можем прогнозировать, когда или в каком порядке мы направим материалы уголовного дела в суд", — отметила Кюнгас.