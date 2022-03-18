18.03.2022, 14:50
ФОТО | На шоссе столкнулись микроавтобус и легковушка: в больницу доставили женщину и маленького ребенка
В пятницу около 12:30 произошло ДТП на 53-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа, где столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Volkswagen.
В больницу на осмотр доставили находившегося в детском кресле 1,5-годовалого ребенка и 32-летнюю женщину.
По первоначальным данным, управлявшая Volkswagen 32-летняя женщина не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге водителю Mercedes, из-за чего автомобили столкнулись. Водитель Volkswagen хотела повернуть налево, но из-за светящего в глаза солнца не видела приближавшийся с противоположного направления микроавтобус.
В микроавтобусе был только водитель, который не пострадал.