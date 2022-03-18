ФОТО | На шоссе столкнулись микроавтобус и легковушка: в больницу доставили женщину и маленького ребенка

В больницу на осмотр доставили находившегося в детском кресле 1,5-годовалого ребенка и 32-летнюю женщину.

По первоначальным данным, управлявшая Volkswagen 32-летняя женщина не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге водителю Mercedes, из-за чего автомобили столкнулись. Водитель Volkswagen хотела повернуть налево, но из-за светящего в глаза солнца не видела приближавшийся с противоположного направления микроавтобус.

В микроавтобусе был только водитель, который не пострадал.