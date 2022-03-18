Эстония решила выслать трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом

Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность этих лиц в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов. Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России.

Вице-канцлер Таммсаар в очередной раз заверил посла России, что Эстония непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и что Эстония будет и впредь использовать все имеющиеся в распоряжении Эстонии средства для поддержки Украины.

Продолжая свои широкомасштабные военные действия против Украины, Россия самым вопиющим образом нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно. Эстония настоятельно призывает Россию выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, а также постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 года. Россия должна немедленно прекратить войну против украинского государства и народа и вывести свои войска с территории Украины.

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