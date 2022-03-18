Правительство проведет выездное заседание в Ида-Вирумаа

Визит правительства начнется в понедельник 21 марта встречей с активными местными жителями в Кивиылиском центре приключений, где министров поприветствует волостная старейшина Люганузе Марья-Лийза Вейзер. Затем министры начнут двухсторонние встречи по всему уезду. Вечером состоится прием премьер-министра Каи Каллас и мэра Нарвы Катри Райк для членов правительства и гостей в Нарвской художественной резиденции.

Также в понедельник премьер-министр Кая Каллас и министр внутренних дел Кристиан Яани встретятся в Нарвском учебном центре Академии МВД с комиссаром Европейской комиссии по внутренним делам Ильвой Йоханссон, чтобы обсудить ситуацию в Украине и помощь, которую необходимо оказать странам-членам ЕС в приеме и предоставлении помощи военным беженцам.

Во вторник, 22 марта, утром начнется заседание и кабинетное совещание правительства в помещениях Нарвской Vaba Lava, за которым последует пресс-конференция в студии на втором этаже.

В Ида-Вирумаа премьер-министр Кая Каллас встретится также с представителями профсоюзов, студентами, посетит порт Силламяэ и завод Aquaphor.