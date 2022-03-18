Опрос: покупки в магазинах Lidl совершили 23% жителей Эстонии

Из опроса, проведенного фирмой Kantar Emor, следует, что в Таллинне, где находится пять магазинов Lidl, покупателями стали 29% жителей. Интерес не ослабеет и в ближайшее время — 61% жителей, совершивших покупки, планируют посетить Lidl в ближайшие две недели, пишет RusERR.

По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Керстен Йыги, покупатели Lidl не сравнимы с клиентами крупных розничных сетей, которые давно работают на рынке. Покупателей в два раза меньше, но опрос показывает, что интерес жителей к магазинам Lidl очень высок.

По сравнению с общей картиной населения, среди покупателей Lidl больше людей других национальностей, жителей Эстонии в возрасте от 25 до 34 лет, а также семей с детьми.

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