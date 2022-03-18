Гарри Каспаров: вы действительно думаете, что Байден будет защищать Эстонию?

Я беседовал с эстонскими чиновниками из Брюсселя, которые утверждают, что против Путина идет сплоченная борьба. Это действительно так?

Нужно эти вещи разделять. В Украине идет настоящая война и украинская армия героически сражается. Мне страшно смотреть на кадры уничтоженных городов, на пострадавшее мирное население. Я никогда не поддерживал Путина, но мне, как российскому гражданину, стыдно за происходящее. Война вызвала огромный кризис беженцев, их почти три миллиона. Путин развязал войну не только против Украины, а против всей европейской цивилизации. Украина — только начало, Путин смотрит в прошлое, его любимые исторические персонажи — Сталин и Иван Грозный, те, которые стояли над законом. В мире Путина насилие — это желательный элемент власти. Третья мировая война уже идет, и здесь не может быть ничья.

Позиция Запада чудовищна: ослабить Путина за счет украинских жертв на украинской же территории. Армия Украины сегодня в состоянии победить Путина при условии, что будет закрыто небо. Трусливая позиция Запада не имеет исторического подтверждения. Все прагматики, призывавшие к осторожности, доигрались до войны, развязанной Путиным в Украине. Диктатору никогда нельзя показывать слабость. Существует риск военного столкновения России и НАТО, который неизбежно выльется в катастрофу всемирного масштаба. И этот риск возрастает, если ничего не предпринимать. Я утверждаю, что позиция США и НАТО по невмешательству увеличивает риск применения ядерного оружия на территории Украины. Путин блефует и шантажирует Запад, он и дальше будет повышать ставку. Российская армия буксует, но в небе у них превосходство. Если небо закрыть — ситуация изменится очень быстро.

Путин и его окружение — это одна история, но есть еще генералы и адмиралы, которые должны принимать решения в Украине. Я не думаю, что в российской армии много тех, кто готов умереть. Я хотел бы посмотреть, сколько российских пилотов отважится поднять самолеты в воздух, когда НАТО объявит блокаду. Потому что одно дело бомбить мирные объекты, а другое дело — встретить в воздухе натовские истребители. И вялая позиция Запада увеличивает риск дальнейшего столкновения.

Путин не собирается останавливаться в Украине, Украина для него — промежуточная точка в реализации плана, озвученного в Мюнхене. Если Киев будет взят и там будет посажено марионеточное правительство, то это не означает конец конфликта, а будет означать полный крах НАТО.