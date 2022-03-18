Новости Эстонии
18.03.2022, 10:05

Гарри Каспаров: вы действительно думаете, что Байден будет защищать Эстонию?

 
"Третья мировая война уже идет"
Таави Минник
„Eesti iseseisvus on nii kõrge hinnaga kätte saadud, et ei tohi lubada, et Putin saaks oma agressiooni teie piirkonda laiendada,” sõnab Garri Kasparov.
„Eesti iseseisvus on nii kõrge hinnaga kätte saadud, et ei tohi lubada, et Putin saaks oma agressiooni teie piirkonda laiendada,” sõnab Garri Kasparov.
Foto: Vallo Kruuser

С Путиным невозможно сыграть вничью, как в шахматах, тем более, что Третья мировая война уже началась, считает бывший чемпион мира по шахматам и один из непримиримых противников путинского режима — Гарри Каспаров.

Я беседовал с эстонскими чиновниками из Брюсселя, которые утверждают, что против Путина идет сплоченная борьба. Это действительно так?

Нужно эти вещи разделять. В Украине идет настоящая война и украинская армия героически сражается. Мне страшно смотреть на кадры уничтоженных городов, на пострадавшее мирное население. Я никогда не поддерживал Путина, но мне, как российскому гражданину, стыдно за происходящее. Война вызвала огромный кризис беженцев, их почти три миллиона. Путин развязал войну не только против Украины, а против всей европейской цивилизации. Украина — только начало, Путин смотрит в прошлое, его любимые исторические персонажи — Сталин и Иван Грозный, те, которые стояли над законом. В мире Путина насилие — это желательный элемент власти. Третья мировая война уже идет, и здесь не может быть ничья.

Позиция Запада чудовищна: ослабить Путина за счет украинских жертв на украинской же территории. Армия Украины сегодня в состоянии победить Путина при условии, что будет закрыто небо. Трусливая позиция Запада не имеет исторического подтверждения. Все прагматики, призывавшие к осторожности, доигрались до войны, развязанной Путиным в Украине. Диктатору никогда нельзя показывать слабость. Существует риск военного столкновения России и НАТО, который неизбежно выльется в катастрофу всемирного масштаба. И этот риск возрастает, если ничего не предпринимать. Я утверждаю, что позиция США и НАТО по невмешательству увеличивает риск применения ядерного оружия на территории Украины. Путин блефует и шантажирует Запад, он и дальше будет повышать ставку. Российская армия буксует, но в небе у них превосходство. Если небо закрыть — ситуация изменится очень быстро.

Путин и его окружение — это одна история, но есть еще генералы и адмиралы, которые должны принимать решения в Украине. Я не думаю, что в российской армии много тех, кто готов умереть. Я хотел бы посмотреть, сколько российских пилотов отважится поднять самолеты в воздух, когда НАТО объявит блокаду. Потому что одно дело бомбить мирные объекты, а другое дело — встретить в воздухе натовские истребители. И вялая позиция Запада увеличивает риск дальнейшего столкновения.

Путин не собирается останавливаться в Украине, Украина для него — промежуточная точка в реализации плана, озвученного в Мюнхене. Если Киев будет взят и там будет посажено марионеточное правительство, то это не означает конец конфликта, а будет означать полный крах НАТО.

RusDelfi
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