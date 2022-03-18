Внимание! В апреле начинается бесплатный курс изучения эстонского языка

Онлайн-курс будет продолжаться с 4 апреля по 29 мая. Курс предполагает ежедневные уроки, домашние задания, а также еженедельные дополнительные семинары. Курс изучения эстонского языка, поддержанный таллиннской программой ”Гражданский мир”, открыт для всех желающих вне зависимости от национальности, возраста и статуса: к участию приглашаются и таллиннцы, уже дано живущие в городе, и приезжие, и беженцы, как взрослые, так и школьники. Зарегистрироваться на курс можно прямо сейчас по ссылке https://learn.multikey.app/A1_kodurahu_april.

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, помощь в освоении эстонского языка является неотъемлемой частью создания более сплоченного общества. ”Организуемые государством через Фонд интеграции бесплатные курсы эстонского языка разлетаются в считанные часы, что говорит, с одной стороны, о большом желании людей учить эстонский язык, а с другой — о недостатке создаваемых государством возможностей для этого. И проект ”Õpi ja räägi minuga”, среди прочего, призван частично восполнить этот пробел, — подчеркнул Белобровцев. — Также хочется отметить новаторский подход к изучению языка, который в силу своей гибкости и удобства должен подойти каждому желающему”.

Как подчеркивает основатель школы Multikey Online School, психолог и методист Наталья Китам, особенность предлагаемого курса состоит в том, что он в одно и то же время позволяет обеспечить как быстрый взлет языковых знаний с нуля так и рестарт для тех, кто остановился на каком-то из уровней и разочаровался в самом процессе обучения. ”Вам не надо никуда ходить, не надо отказываться от домашних, рабочих или учебных обязанностей, наша задача ”вписать” эстонский язык в ваши ежедневные рутины. Мы умеем сделать обучение приятным, интересным, вы поймете, что у вас получается. С вами будут работать учитель произношения и фонетики, а также психолог для преодоления психологических блоков в общении и для поддержания мотивации и воли”, — рассказала Наталья Китам.