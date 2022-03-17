17.03.2022, 21:58
Правительство облегчило въезд в Эстонию прибывающим из Украины беженцам
Foto: Taavi Sepp
Правительство сегодня смягчило для украинских беженцев правила пересечения границы, связанные с мерами по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно изменениям, больше не должны при пересечении границы Эстонии представлять сертификат и покидающие Украину граждане третьих стран. Уже с 1 марта это исключение Было сделано для граждан Украины и членов их семей.
Распоряжение правительства войдет в силу в пятницу.
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