Правительство облегчило въезд в Эстонию прибывающим из Украины беженцам

Согласно изменениям, больше не должны при пересечении границы Эстонии представлять сертификат и покидающие Украину граждане третьих стран. Уже с 1 марта это исключение Было сделано для граждан Украины и членов их семей.

Распоряжение правительства войдет в силу в пятницу.

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