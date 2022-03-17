Эстония окажет Молдове помощь для поддержки размещения украинских беженцев

”Война России в Украине вынудила более трех миллионов человек покинуть свои дома. Необычайно большое количество беженцев оказало серьезное давление на соседние с Украиной страны, особенно на Молдову, которая приняла больше военных беженцев на душу населения, чем любая другая страна. Вот почему министерство иностранных дел выделило Молдове чрезвычайную сумму в размере 100 000 евро для поддержки беженцев с размещением и другой необходимой помощью, а также для обеспечения социального функционирования Молдовы. Мы постоянно следим за Украиной и другими странами, которые страдают от войны в России”, — сказала министр иностранных дел Лийметс.