Таллинн создал интернет-страницу о бесплатном досуге для беженцев из Украины
”Информация, собранная для военных беженцев из Украины, которые прибыли в Таллинн, постоянно дополняется, — сказал вице-мэр Таллинна Каарел Оя. — На данный момент опубликован первоначальный список, предложенный как городскими, так и государственными учреждениями, а также недоходными и частными организациями. Мы постоянно общаемся с действующими в столице культурными учреждениями и регулярно расширяем список. Мы также работаем над тем, чтобы отыскать точные каналы коммуникации, чтобы информация достигала прибывших сюда из Украины людей”, — добавил вице-мэр.
Информация о возможностях проведения досуга и предоставляющих услуги культурных учреждениях собрана на интернет-странице Таллинна и доступна на украинском, русском, эстонском и английском языках. Просим всех организаторов культурных мероприятий и оказывающие услугу проведения досуга учреждения, которые хотят предложить бесплатные услуги для беженцев из Украины, сообщить о своем желании по адресу ukrainaheaks@tallinnlv.ee.
Уже в первую неделю, когда беженцы стали прибывать в Таллинн, Таллиннская центральная библиотека предоставила им свои услуги. При регистрации в качестве читателя Таллиннской центральной библиотеки граждане Украины получают читательский билет, могут пользоваться компьютерами и беспроводной сетью WiFi, распечатывать и сканировать документы, использовать помещения и брать книги, настольные игры и даже музыкальные инструменты и спортивный инвентарь. Отдельное место занимают электронные книги на украинском языке, размещенные в интернет-среде Overdrive. Более подробная информация об этих услугах доступна на сайте Таллиннской центральной библиотеки.
Таллиннский городской музей обеспечит беженцам бесплатный вход во все семь филиалов — Городской музей, Музей фотографии, Кик-ин-де-Кёк, Музей Каламая, Таллиннский русский музей, Детский музей Мийамилла, Дом Петра I и Галерею Святого Иоанна. Подробнее о выставках и времени работы музеев на домашней странице Таллиннского городского музея.
Важный вклад по инициативе Министерства культуры делают все государственные музеи, расположенные в Таллинне, музеи государственных целевых учреждений и некоторые частные музеи — они также предлагают беженцам возможность бесплатного посещения. Кроме того, специально для детей и молодежи будут проводиться мероприятия в кино ”Сыпрус”, а также во всех молодежных центрах Таллинна.
”Бесплатный вход, как правило, дает полученная в Центре встречи беженцев на улице Нийне зеленая карточка вместе с документом, удостоверяющим личность, например, паспортом, другим действующим документом или сертификатом с личными данными, подтверждающим гражданство, который выдает Посольство Украины. Конечно, персонал различных культурных учреждений будет достаточно гибким”, — добавил Оя.
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