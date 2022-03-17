Таллинн создал интернет-страницу о бесплатном досуге для беженцев из Украины

”Информация, собранная для военных беженцев из Украины, которые прибыли в Таллинн, постоянно дополняется, — сказал вице-мэр Таллинна Каарел Оя. — На данный момент опубликован первоначальный список, предложенный как городскими, так и государственными учреждениями, а также недоходными и частными организациями. Мы постоянно общаемся с действующими в столице культурными учреждениями и регулярно расширяем список. Мы также работаем над тем, чтобы отыскать точные каналы коммуникации, чтобы информация достигала прибывших сюда из Украины людей”, — добавил вице-мэр.

Информация о возможностях проведения досуга и предоставляющих услуги культурных учреждениях собрана на интернет-странице Таллинна и доступна на украинском, русском, эстонском и английском языках. Просим всех организаторов культурных мероприятий и оказывающие услугу проведения досуга учреждения, которые хотят предложить бесплатные услуги для беженцев из Украины, сообщить о своем желании по адресу ukrainaheaks@tallinnlv.ee.

Уже в первую неделю, когда беженцы стали прибывать в Таллинн, Таллиннская центральная библиотека предоставила им свои услуги. При регистрации в качестве читателя Таллиннской центральной библиотеки граждане Украины получают читательский билет, могут пользоваться компьютерами и беспроводной сетью WiFi, распечатывать и сканировать документы, использовать помещения и брать книги, настольные игры и даже музыкальные инструменты и спортивный инвентарь. Отдельное место занимают электронные книги на украинском языке, размещенные в интернет-среде Overdrive. Более подробная информация об этих услугах доступна на сайте Таллиннской центральной библиотеки.

Таллиннский городской музей обеспечит беженцам бесплатный вход во все семь филиалов — Городской музей, Музей фотографии, Кик-ин-де-Кёк, Музей Каламая, Таллиннский русский музей, Детский музей Мийамилла, Дом Петра I и Галерею Святого Иоанна. Подробнее о выставках и времени работы музеев на домашней странице Таллиннского городского музея.