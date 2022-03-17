На мировом рынке цены на топливо пошли вниз, а на заправках по-прежнему высокие. Почему?

"Скачки цен постоянно отражаются и на розничных ценах, но с определенной задержкой по времени, в зависимости от объема топлива, закупленного по цене предыдущего периода", — пояснил менеджер по ценообразованию на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.

"Когда началась война, потребление выросло на 30-50%, скоро и цены выросли. Запасы на наших заправках уменьшились, мы были вынуждены быстро подвозить новые запасы, но уже по более высокой цене, потому что цены на мировом рынке росли от 7 до 20 центов в день", — сказал член правления Alexela Тармо Кярсна, добавив, что закупленное по пиковым ценам топливо, по сути, осталось на заправках ждать покупателя.

Кярсна отметил, что в обычной ситуации цены на нефть и топливо коррелируют друг с другом, но сейчас цены на нефть быстро снизились к довоенному уровню, а на рынке топлива это еще не успело отразиться.

К тому же важное значение имеет и то обстоятельство, что цены на нефть еще не стабилизировались. "Вчера цены на нефть несколько раз опускались ниже 100 долларов, сегодня, к примеру, они где-то в районе 103 долларов, что уже означает колебания на 3-4% в течение двух дней", — пояснил Кярсна.