Новости Эстонии
17.03.2022, 19:41

В Таллинне планирует использовать для отопления морскую воду и стоки

 
Lohesurfarid nautisid tuult 23.07.2020
Lohesurfarid nautisid tuult 23.07.2020
Foto: Andres Putting

Если в настоящее время поставщик услуги центрального отопления компания Utilitas для обогрева Таллинна использует природный газ, то в будущем для покрытия пиковых нагрузок в период суровых зимних морозов компания хотела бы получать энергию из морской воды и сточных вод, передает rus.err.

Член правления Utilitas Eesti Роберт Китт сказал ERR, что концепция того, как к 2030 году достичь углеродной нейтральности, была сформулирована компанией уже прошлым летом.

Кит подчеркнул, что всецело полагаться на импорт ископаемых видов топлива, как прежде, больше нельзя.

"Таллинн — приморский город. Известно, что в море круглый год содержится постоянная энергия. В наших планах — начать использовать эту энергию для обогрева и охлаждения города", — пояснил Китт.

И Хельсинки, и Стокгольм используют этот источник энергии, отметил Кит и добавил, что Швеции для выработки тепла также активно применяются сточные воды.

Это означает не то, что сточные воды планируется направить по трубам центрального отопления, а то, что они отдадут часть тепла, а в море попадут чуть более прохладные сточные воды.

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