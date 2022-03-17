В Таллинне планирует использовать для отопления морскую воду и стоки

Член правления Utilitas Eesti Роберт Китт сказал ERR, что концепция того, как к 2030 году достичь углеродной нейтральности, была сформулирована компанией уже прошлым летом.

Кит подчеркнул, что всецело полагаться на импорт ископаемых видов топлива, как прежде, больше нельзя.

"Таллинн — приморский город. Известно, что в море круглый год содержится постоянная энергия. В наших планах — начать использовать эту энергию для обогрева и охлаждения города", — пояснил Китт.

И Хельсинки, и Стокгольм используют этот источник энергии, отметил Кит и добавил, что Швеции для выработки тепла также активно применяются сточные воды.

Это означает не то, что сточные воды планируется направить по трубам центрального отопления, а то, что они отдадут часть тепла, а в море попадут чуть более прохладные сточные воды.