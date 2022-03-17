США увеличат помощь странам Балтии в сфере безопасности

”В нынешнем кризисе безопасности Соединенные Штаты выступили с четкой инициативой по поддержке восточных союзников по НАТО и Украины и привлечению внимания международного сообщества к России. Решение Конгресса показывает, что США привержены защите нашего региона и четко понимают, что защита их собственной страны также начинается в странах Балтии”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

”Приверженность Соединенных Штатов 5-й статье непоколебима. В то же время для США важна статья 3, согласно которой сами союзники должны постоянно вносить свой вклад в развитие своего оборонного потенциала, чтобы укреплять коллективную оборону. Мы приняли решение увеличить внеочередным порядком финансирование государственной обороны на 380 миллионов долларов, и ведутся переговоры о дополнительном финансировании”, — добавил Лаанет.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс также приветствовала решение США. ”Во время нынешнего кризиса безопасности решение Конгресса США увеличить помощь в области безопасности странам Балтии имеет особое и важное значение. Это практическая демонстрация приверженности США защите нашего региона”, — подчеркнула министр иностранных дел.

Помощь США в обеспечении безопасности Эстонии на протяжении многих лет была значительной и неуклонно увеличивается. Инициатива Балтийской безопасности от 2020 года позволяет США систематически поддерживать развитие независимого оборонного потенциала и оперативной совместимости Эстонии, Латвии и Литвы, более четко подчеркивая проблемы безопасности Балтийского региона в законодательстве США.