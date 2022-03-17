США увеличат помощь странам Балтии в сфере безопасности
Конгресс США принял бюджетный пакет объемом 1,5 триллиона долларов. Пакетом предусматривается предоставить Эстонии, Латвии и Литве в 2022 году в рамках специальной Инициативы по безопасности в странах Балтии помощь в сфере безопасности на сумму 180 млн долларов, что на 10 млн больше, чем годом ранее.
”В нынешнем кризисе безопасности Соединенные Штаты выступили с четкой инициативой по поддержке восточных союзников по НАТО и Украины и привлечению внимания международного сообщества к России. Решение Конгресса показывает, что США привержены защите нашего региона и четко понимают, что защита их собственной страны также начинается в странах Балтии”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.
”Приверженность Соединенных Штатов 5-й статье непоколебима. В то же время для США важна статья 3, согласно которой сами союзники должны постоянно вносить свой вклад в развитие своего оборонного потенциала, чтобы укреплять коллективную оборону. Мы приняли решение увеличить внеочередным порядком финансирование государственной обороны на 380 миллионов долларов, и ведутся переговоры о дополнительном финансировании”, — добавил Лаанет.
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс также приветствовала решение США. ”Во время нынешнего кризиса безопасности решение Конгресса США увеличить помощь в области безопасности странам Балтии имеет особое и важное значение. Это практическая демонстрация приверженности США защите нашего региона”, — подчеркнула министр иностранных дел.
Помощь США в обеспечении безопасности Эстонии на протяжении многих лет была значительной и неуклонно увеличивается. Инициатива Балтийской безопасности от 2020 года позволяет США систематически поддерживать развитие независимого оборонного потенциала и оперативной совместимости Эстонии, Латвии и Литвы, более четко подчеркивая проблемы безопасности Балтийского региона в законодательстве США.
В прошлом году в рамках этой инициативы государствам Балтии было выделено 169 млн долларов. Благодаря помощи США по безопасности Эстония, Латвия и Литва смогли реализовать несколько своих проектов военной инфраструктуры и развития потенциала быстрее, чем планировалось. Основное внимание уделялось специальным операциям, противовоздушной обороне, запасам боеприпасов и ситуационной осведомленности на море. В качестве нового приоритета страны Балтии при поддержке Соединенных Штатов хотят совместно развивать возможности дальнего огня с закрытых позиций.
В дополнение к помощи США в сфере безопасности значительно увеличилось присутствие американских войск в регионе Балтийского моря. Усиление США для нашего региона в целом включает в себя истребители F-35, ударные вертолеты AH-64, зенитные ракетные комплексы Patriot и развертывание сухопутных войск в Балтийском регионе. Сразу после начала боевых действий на Украине на авиабазу Эмари прибыли три истребителя F-35 и другие самолеты США.
В настоящее время в странах Балтии под руководством США проходят учения Saber Strike, в ходе которых в числе прочего отрабатывается противовоздушная оборона. Кроме того, в Эстонии несет службу спецназ США.