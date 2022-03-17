После долгих поисков Департамент здоровья получил нового руководителя

"Департамент здоровья в последние годы прошел через сложный кризисный период, и в связи с государственной реформой ему предстоит также уникальный период. В фазе изменений и объединений я смогу быть руководителем, который сводит вместе и вовлекает заинтересованные стороны", — сказала Лао по поводу своего назначения.

Биргит Лао с 2006 по 2014 год работала специалистом на различных должностях в Министерстве образования, а с 2014 года возглавила фонд Innove, который в 2020 году объединили с Департаментом по делам образования и молодежи. Лао окончила бакалавриат юридического факультета и магистратуру по европейским исследованиям Тартуского университета. В настоящее время она учится в магистратуре университета Оулу по программе образовательного предпринимательства.