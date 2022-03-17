ФОТО | Михаил Кылварт в ходе визита во Львов встретился с мэром украинского города
16 и 17 марта мэр Таллинна Михаил Кылварт посетил по приглашению мэра Андрея Садового город Львов, где встретился с руководителями города и ознакомился с ситуацией с беженцами. В ближайшее время во Львов будет направлена гуманитарная помощь из Таллинна.
Эстония первой из стран НАТО призывала закрыть небо над Украиной и одной из первых предоставила государству вооружения, а также помогла усилить кибербезопасность, отмечает пресс-служба мэрии Львова.
"Благодарю, что вы приехали. За последние дни до нас пожаловали мэры Гданьска, Гдыни, Сопота, Катовиц, Канн. И каждый визит в такое время достоин десяти", — акцентировал Андрей Садовий.
Мэр Львова, рассказал об актуальной ситуации во Львове, а также в городах Украины, которые находятся под обстрелами России.
"В целом мы приняли во Львове около 200 тысяч вынужденно перемещенных украинцев, приспособив практически все школы, театры, церкви, спортзалы. Многие люди остаются здесь, часть — едет дальше. Также мы с понедельника возобновили учебу для школьников в онлайн-формате, приобщили к урокам и деток из других городов. У нас все работает, все организовано, потому что мы готовились к этому давно", — отметил городской голова.
Мэр Таллинна заинтересовался опытом Львова в приеме вынужденных переселенцев, поскольку Эстония на протяжении почти месяца войны приняла уже больше 20 тысяч беженцев из разных уголков Украины и пытается оказывать им высококачественные услуги на уровне с собственными жителями.
"Я хотел бы увидеть, как это выглядит, потому что знаю, что у вас все очень хорошо организовано. Для нас это серьезный вызов и испытание, но мы всегда готовы оказать Украине поддержку. Наши люди очень сочувствуют и готовы всячески помогать, есть много добровольцев и волонтеров. Нужно подойти к этому системно, готовить социальные службы, систему образования. Наше задание — быть готовыми, потому что сейчас не существует нереальных сценариев", — приводит слова Кылварта пресс-служба мэри Львова.
Таллинн направит во Львов гуманитарную помощь
”В настоящее время украинским городам необходима гуманитарная помощь, чтобы справиться с наплывом беженцев, а также моральная поддержка их европейских коллег, — сказал мэр Михаил Кылварт. — Таллинн направит во Львов продукты питания и предметы гигиены, в которых нуждаются жители города и 200 000 беженцев. Мы договорились с мэром Львова, что после войны начнем развивать культурные и деловые связи между двумя городами”.
Как сообщает пресс-служба Таллиннской мэрии, сегодня Михаил Кылварт посетил центр приема беженцев, расположенный в Шевченковском районе города, Львовскую больницу и центр временного размещения беженцев в театре им. Леся Курбаса. ”Необходимость покинуть родной дом из-за войны — это огромная трагедия для людей. Однако следует отметить, что местные городские власти делают все возможное, чтобы принять людей, временно разместить их и оказать необходимую первую помощь. Таким же образом организован прием беженцев и в Таллинне”, — сказал Кылварт.
Таллинн направит во Львов 33 европоддона с продуктами питания длительного срока хранения и гигиеническими принадлежностями. В качестве гуманитарной помощи будут отправлены рыбные и мясные консервы, печенье и сладости, чай и кофе, шампуни, гели для душа, салфетки, зубная паста и щетки, мыло и так далее. Кроме того, во Львов отправят одеяла, подушки, постельное белье и стиральный порошок.
15 марта из Таллинна в Киевбыл отправлен грузовик с продуктами и предметами первой необходимости. Гуманитарная помощь для киевлян состояла из 50 000 единиц продуктов питания и предметов первой необходимости, в том числе питьевой воды, сухих продуктов питания, различных консервов, кондитерских изделий, гигенических принадлежностей и подгузников. При формировании гуманитарной помощи исходили из срока хранения и возможности быстрой комплектации груза. Таллинн и Киев являются городами-побратимами. Таллинн принял решение об отправке гуманитарной помощи в Киев и Одессу на заседании городского правительства, которое состоялось 9 марта.
"Сегодня во Львов приехал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Планы агрессора никто не знает, поэтому Эстония сегодня перенимает военно-гуманитарный опыт Украины.
Нужно сплотиться, чтобы Путин не разрушил мир.
С начала войны Эстония защитила уже более 22 тысяч украинцев. А также собрали 700 тысяч евро для Украины и это все силами средних граждан которые хотят помочь.
Спасибо за вашу поддержку!" — написал в социальных сетях Садовий.
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