ФОТО | Михаил Кылварт в ходе визита во Львов встретился с мэром украинского города

Эстония первой из стран НАТО призывала закрыть небо над Украиной и одной из первых предоставила государству вооружения, а также помогла усилить кибербезопасность, отмечает пресс-служба мэрии Львова.

"Благодарю, что вы приехали. За последние дни до нас пожаловали мэры Гданьска, Гдыни, Сопота, Катовиц, Канн. И каждый визит в такое время достоин десяти", — акцентировал Андрей Садовий.

Мэр Львова, рассказал об актуальной ситуации во Львове, а также в городах Украины, которые находятся под обстрелами России.

"В целом мы приняли во Львове около 200 тысяч вынужденно перемещенных украинцев, приспособив практически все школы, театры, церкви, спортзалы. Многие люди остаются здесь, часть — едет дальше. Также мы с понедельника возобновили учебу для школьников в онлайн-формате, приобщили к урокам и деток из других городов. У нас все работает, все организовано, потому что мы готовились к этому давно", — отметил городской голова.

Мэр Таллинна заинтересовался опытом Львова в приеме вынужденных переселенцев, поскольку Эстония на протяжении почти месяца войны приняла уже больше 20 тысяч беженцев из разных уголков Украины и пытается оказывать им высококачественные услуги на уровне с собственными жителями.

"Я хотел бы увидеть, как это выглядит, потому что знаю, что у вас все очень хорошо организовано. Для нас это серьезный вызов и испытание, но мы всегда готовы оказать Украине поддержку. Наши люди очень сочувствуют и готовы всячески помогать, есть много добровольцев и волонтеров. Нужно подойти к этому системно, готовить социальные службы, систему образования. Наше задание — быть готовыми, потому что сейчас не существует нереальных сценариев", — приводит слова Кылварта пресс-служба мэри Львова.

Таллинн направит во Львов гуманитарную помощь