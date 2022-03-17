Министр: выделенные для размещения беженцев деньги на исходе

Сейчас у государства нет полной картины, сколько в Эстонии было потрачено денег на мероприятия, связанные с приемом военными беженцами, сказала министр. Известно, что выделенные на их размещение 1,3 млн евро вот-вот закончатся, и сегодня в правительстве продолжилось обсуждение, на какие неотложные цели нужно найти денег в государственном бюджете.

Рийсало сообщила, что в понедельник в Брюсселе на совещании министров социальных дел стран-членов ЕС, все европейские страны сошлись на том, что нужно, в дополнение к уже имеющимся социальным фондам, создать дополнительный финансовый механизм для разрешения проблем с большим числом беженцев. "Конечно, деньги — это узкое место, особенно в странах, где нагрузка выше. Помимо приграничных стран Эстония оказалась довольно привлекательным государством", — сказала министр.

По поводу беженцев говорили, что в одном месте, где они остановились, у детей собрали плюшевых мишек. По словам министра, она вчера занималась этим вопросом, чтобы понять, что именно случилось. Оказалось, что речь идет об указании со стороны медиков для снижения инфекционной опасности. "В самом деле, мохнатые игрушки очень хорошо собирают на себя капельную инфекцию", — объяснила Рийсало.

Она отметила, что речь не идет о личных игрушках детей, а об общих игрушках, которые находились в игровых комнатах. "Я дала настоятельную рекомендацию стараться быть открытыми, человечными, чуткими. Эти люди в довольно сложной ситуации, и дети тоже, и такое дополнительное напряжение не нужно", — добавила министр.

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