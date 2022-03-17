Популярные российские порталы mail.ru, "Одноклассники" и "Вконтакте" попали под санкции — в Эстонии замораживают платежи

На прошлой неделе ЕС утвердил новые санкционные списки, обращенные против России из-за военных действий в Украине.

В санкционные списки были внесены свыше 150 юридических и физических лиц, в том числе Владимир Кириенко, являющийся генеральным директором российской интернет-компании VK Company Limited, а ранее занимал должность вице-президента крупнейшего в России провайдера цифровых услуг ”Ростелеком”. Компании VK Company Limited принадлежат популярные в России социальные сети — "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", а также провайдер услуг электронной почты mail.ru.

Mail.ru имеет и новостной портал, который сейчас полон российской военной пропаганды, но доступ к нему на данный момент не закрыт. Насколько известно изданию Forte, Департамент технического надзора начал следить за содержанием этого портала.

В то же время нектороые действующие в Эстонии финансовые учреждения уже приняли решения, что платежи за какие-либо услуги в указанных компаниях будут отклонены, а деньги возвращены на счета клиентов. К примеру, об этом сообщил банк Citadele.

"Следует иметь в виду, что санкции ЕС распространяются и на юридических лиц, которые контролируются лицами, находящиеся под санкциями”, — отмечает Виктор Ткаченко, начальник отдела по противодействию отмывания денег банка Citadele.

Mail.ru является одним из ведущих российских провайдеров услуг электронной почты, его услугами пользуются и жители Эстонии. Некоторое время назад Россия уже тестировала возможности отключения жителей страны от глобального интернета. Если это произойдет, использование адреса электронной почты с домена mail.ru для коммуникации будет затруднено.