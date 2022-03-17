МНЕНИЕ | Фразу "Слава Україні" я сейчас слышу чаще, чем "Mu kallis isamaa"

"Мне кажется, я теряю свой дом. Мы все с большим уважением и состраданием относимся к военным беженцам с Украины. Многие стараются помочь, чем могут. Но граждане Украины не должны чувствовать себя как дома! Они должны чувствовать, что они в гостях, где к ним относятся с любовью и уважением! Где тихо и мирно, где хорошо и уютно!

Ну какие скамейки, выкрашенные в цвет флага Украины? Почему эти деньги, пускай и копейки, не могут быть направлены в Красный Крест?

Зачем нам улицы в честь Украины? Не нравится улица с именем Москва? Так назовите ее в честь нашего президента, премьер-министра или просто любым красивым словом, ведь эстонский язык настолько прекрасен.

Почему мой город, мой дом сейчас весь выкрашен в сине-желтый цвет? Электричество дорожает! Если отключить сине-желтую подсветку по всему городу, то сэкономленные деньги можно направить в красный фонд. Это больше поможет военным беженцам, чем флаг их страны на каждом шагу!

Фразу ”Слава Україні” я сейчас слышу чаще, чем ”Mu kallis isamaa” слышала за всю жизнь!

Попытки показать, что мы лучше, мы можем больше, мы такие молодцы, превращаются в какое-то безумие, и это печально", — написала читательница в редакцию RusDelfi на почту rus@delfi.ee.

RusDelfi попросил вице-мэра Владимира Света ответить на письмо жительницы Таллинна:

"Беженцы покинули Украину не по своей воле, а из-за войны. Надеюсь, что эта кровопролитная война завершится как можно скорее. Город Таллинн совместно с партнерами прилагает большие усилия, чтобы принять и разместить беженцев, бегущих от войны: сейчас к нам прибывает порядка 1000 человек в сутки. Подавляющее большинство из них — женщины и дети, которым нужно обеспечить кров над головой. Поэтому людей временно размещают в отелях, где можно обеспечить им необходимые на первое время бытовые условия и горячее питание.