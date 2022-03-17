МНЕНИЕ | Фразу "Слава Україні" я сейчас слышу чаще, чем "Mu kallis isamaa"
По мнению читательницы RusDelfi Екатерины, помогать беженцам из Украины обязательно нужно, но вывешивать по всему городу украинские флаги — перебор. Ей ответил вице-мэр Владимир Свет.
"Мне кажется, я теряю свой дом. Мы все с большим уважением и состраданием относимся к военным беженцам с Украины. Многие стараются помочь, чем могут. Но граждане Украины не должны чувствовать себя как дома! Они должны чувствовать, что они в гостях, где к ним относятся с любовью и уважением! Где тихо и мирно, где хорошо и уютно!
Ну какие скамейки, выкрашенные в цвет флага Украины? Почему эти деньги, пускай и копейки, не могут быть направлены в Красный Крест?
Зачем нам улицы в честь Украины? Не нравится улица с именем Москва? Так назовите ее в честь нашего президента, премьер-министра или просто любым красивым словом, ведь эстонский язык настолько прекрасен.
Почему мой город, мой дом сейчас весь выкрашен в сине-желтый цвет? Электричество дорожает! Если отключить сине-желтую подсветку по всему городу, то сэкономленные деньги можно направить в красный фонд. Это больше поможет военным беженцам, чем флаг их страны на каждом шагу!
Фразу ”Слава Україні” я сейчас слышу чаще, чем ”Mu kallis isamaa” слышала за всю жизнь!
Попытки показать, что мы лучше, мы можем больше, мы такие молодцы, превращаются в какое-то безумие, и это печально", — написала читательница в редакцию RusDelfi на почту rus@delfi.ee.
RusDelfi попросил вице-мэра Владимира Света ответить на письмо жительницы Таллинна:
"Беженцы покинули Украину не по своей воле, а из-за войны. Надеюсь, что эта кровопролитная война завершится как можно скорее. Город Таллинн совместно с партнерами прилагает большие усилия, чтобы принять и разместить беженцев, бегущих от войны: сейчас к нам прибывает порядка 1000 человек в сутки. Подавляющее большинство из них — женщины и дети, которым нужно обеспечить кров над головой. Поэтому людей временно размещают в отелях, где можно обеспечить им необходимые на первое время бытовые условия и горячее питание.
Однако все это не означает, что все человеческие или финансовые ресурсы города идут исключительно на оказание помощи пострадавшим от войны людям. Мы по-прежнему занимаемся и всеми остальными повседневными делами в различных областях и обеспечим, что все городские учреждения продолжат функционировать, несмотря на дополнительную нагрузку, связанную с приемом беженцев.
Нельзя не отметить и вклад сотен добровольцев, которые помогают принимать беженцев, сортируют необходимые для них вещи и помогают множеством других способов. Тысячи таллиннцев также жертвуют для беженцев одежду и предметы первой необходимости. Спасибо вам! Еще на прошлой неделе Таллиннская городская управа приняла решение выделить 150 000 евро на поддержку городов-побратимов — Киева и Одессы. Средства пойдут на приобретение и комплектацию машин скорой помощи в этих городах.
То, в каких цветах выполнить подсветку здания или выразить свою солидарность каким-то другим образом, решают владельцы недвижимости. В большинстве своем в центре Таллинна подсвечены здания, которые принадлежат разным предприятиям, и это частная инициатива бизнеса, на которую не тратятся средства из муниципального бюджета. Подсветка на площади Вабадузе используется с применением имеющихся технических решений, и ее использование не сопряжено с дополнительными расходами.
Естественно, сейчас мы должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить базовые потребности прибывающих в Эстонию из Украины людей. При этом мы рассчитываем, что в более долгосрочной перспективе они смогут найти работу и обеспечивать себя самостоятельно, а по мере нормализации ситуации в Украине смогут вернуться домой", — прокомментировал центрист.
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