Накопление на пенсию в неспокойные времена: что нужно знать и как действовать?

Очевидно, что война в Украине влияет на многие страны мира, в том числе и на Эстонию. С одной стороны, вполне естественно испытывать тревогу и глубокую озабоченность по поводу военных действий и надеяться на их скорейшее прекращение. С другой стороны, мы рационально чувствуем, что должны продолжать свою повседневную жизнь, одновременно справляясь с расходами, связанными с ростом цен на товары и услуги.

Непредсказуемые события и нестабильные финансовые рынки могут поставить некоторых пенсионных вкладчиков перед дилеммой: продолжать ли им делать накопления или выбрать другой вариант?

Отвечая на этот вопрос, стоит помнить, что накопление средств для выхода на пенсию длится десятилетиями, в течение которых возможны бумы и спады в стоимости инвестиций.

3 причины для того, чтобы слишком сильно не переживать:

- Большинству пенсионных вкладчиков до пенсии ещё далеко. Это означает, что в долгосрочной перспективе они, скорее всего, выиграют от подъёма рынка, а также выйдут сильными из краткосрочных падений.

- Каждый месяц Вы откладываете небольшую сумму на пенсию. На эти деньги Вы получаете акции пенсионного фонда. Когда рынки растут, ценные бумаги дорожают, и Вы получаете их меньше. Когда рынки падают, акции дешевеют, и Вы получаете большее их количество. Регулярное накопление означает, что Вы покупаете ценные бумаги как по высоким, так и по низким ценам, и поэтому Вы меньше подвержены влиянию колебаний цен. Именно поэтому во время спада целесообразно продолжать инвестировать.

- Только по мере приближения к пенсии текущее состояние рынков становится для Вас важным, потому что тогда Вы обязательно захотите продать ценные бумаги своего пенсионного фонда подороже. Вот почему важно снижать долю акций в Вашем пенсионном фонде по мере приближения к пенсии, другими словами, снижать риск.