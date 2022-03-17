Накопление на пенсию в неспокойные времена: что нужно знать и как действовать?
Очевидно, что война в Украине влияет на многие страны мира, в том числе и на Эстонию. С одной стороны, вполне естественно испытывать тревогу и глубокую озабоченность по поводу военных действий и надеяться на их скорейшее прекращение. С другой стороны, мы рационально чувствуем, что должны продолжать свою повседневную жизнь, одновременно справляясь с расходами, связанными с ростом цен на товары и услуги.
Непредсказуемые события и нестабильные финансовые рынки могут поставить некоторых пенсионных вкладчиков перед дилеммой: продолжать ли им делать накопления или выбрать другой вариант?
Отвечая на этот вопрос, стоит помнить, что накопление средств для выхода на пенсию длится десятилетиями, в течение которых возможны бумы и спады в стоимости инвестиций.
3 причины для того, чтобы слишком сильно не переживать:
- Большинству пенсионных вкладчиков до пенсии ещё далеко. Это означает, что в долгосрочной перспективе они, скорее всего, выиграют от подъёма рынка, а также выйдут сильными из краткосрочных падений.
- Каждый месяц Вы откладываете небольшую сумму на пенсию. На эти деньги Вы получаете акции пенсионного фонда. Когда рынки растут, ценные бумаги дорожают, и Вы получаете их меньше. Когда рынки падают, акции дешевеют, и Вы получаете большее их количество. Регулярное накопление означает, что Вы покупаете ценные бумаги как по высоким, так и по низким ценам, и поэтому Вы меньше подвержены влиянию колебаний цен. Именно поэтому во время спада целесообразно продолжать инвестировать.
- Только по мере приближения к пенсии текущее состояние рынков становится для Вас важным, потому что тогда Вы обязательно захотите продать ценные бумаги своего пенсионного фонда подороже. Вот почему важно снижать долю акций в Вашем пенсионном фонде по мере приближения к пенсии, другими словами, снижать риск.
Единственное, что можно сделать в сложившейся ситуации, это убедиться, что Вы инвестируете в фонд, соответствующий вашей толерантности к риску, а также времени, оставшемуся до выхода на пенсию. Если да, то беспокоиться не о чем! Это надёжное правило и в спокойные времена — рынки растут и падают, но с правильным фондом Вам не придется беспокоиться о резких падениях или упущенных доходах.
Длительный период времени позволяет инвестировать больше средств в акции для получения наилучшей прибыли. Однако следует помнить, что цены на акции могут быть очень изменчивы в краткосрочной перспективе, однако исторически акции были активом, который рос больше всего.
За всю историю существования фондовых рынков США рынок акций менялся следующим образом:
- Деньги, инвестированные на 30 лет, всегда показывали ежегодную доходность 7–15% на фондовых рынках США, независимо от того, с какого года вы начинаете или заканчиваете расчёт;
- Деньги, вложенные на 10 лет, показали отрицательную доходность только в 2 периодах: во время Великой депрессии 1930-х годов и крупного финансового кризиса 2008 года;
- Деньги, вложенные на 1 год, давали от -70% до +146%. Это означает, что Вы никогда не можете быть уверены, будет ли рынок расти или падать в следующем году.
Эти примеры иллюстрируют, почему важнее всего выбрать правильный уровень риска для инвестиционного периода. Все пенсионные фонды располагают информацией о том, какому инвестору и на какой период каждый фонд лучше всего подходит.
Это относится как ко II, так и к III ступени. Взносы во II ступень могут быть сделаны только в форме регулярных ежемесячных взносов.
Большинство вкладчиков III ступени также выбрали ежемесячные взносы
С учётом урока, вынесенного из предыдущего финансового кризиса (2008 год), следует сказать, что если есть возможность продолжать регулярно инвестировать в условиях спада на фондовых рынках, то делать это стоит в любом случае. III ступень является добровольной, и при необходимости выплаты всегда можно сократить или приостановить на некоторое время. Но делать это стоит только в том случае, если в этом есть реальная необходимость.
Возможно, Вы размышляли: не забрать ли деньги из пенсионного фонда на всякий случай, поскольку деньги на текущем счёте выглядят как-то безопаснее? При рассмотрении этого вопроса стоит помнить о том, каковы могут быть последствия Вашего решения, а также знать, что до наступления пенсионного возраста можно выйти из обеих пенсионных ступеней, но лучше оставить это на самый крайний случай.
3 причины, по которым стоит продолжить накопление на пенсию
- Вторая и третья пенсионные ступени — это Ваши личные инвестиции, к которым государство добавляет свои средства. Во II ступени на каждый евро заработной платы, накопленной вкладчиком пенсии, государство добавляет 2 евро из социального налога, увеличивая таким образом личные пенсионные активы на 200%. Со взносов в III ступень люди получают возврат 20%-ного подоходного налога. Таким образом, II и III ступени являются наилучшими вариантами для инвестирования, и стоит извлечь из них максимальную пользу.
- Инвестирование в пенсионные фонды также является хорошей идеей из-за выгодных комиссий, которые резко снизились в последние годы, поэтому всегда стоит максимально использовать свои пенсионные ступени как сейчас, так и в будущем.
- Забирать деньги из пенсионных фондов на всякий случай и хранить их на текущем счете — это многократный проигрыш: с этой суммы нужно платить подоходный налог, а стоимость денег ежедневно снижается из-за стремительной инфляции.
Подводя итог, можно утверждать, что стоит потратить некоторое время на то, чтобы проверить, подходят ли выбранные Вами пенсионные фонды второй и третьей ступени для Вашего возраста и Вашей толерантности к риску. Если нет, то стоит внести изменения, продолжить инвестировать, а затем на время забыть об этом. Инвестиции работают на Вас. Но главное — подготовиться к выходу на пенсию, потому что в будущем будет одной заботой меньше.
С мая Swedbank планирует ещё больше облегчить жизнь большому количеству вкладчиков II ступени. Достаточно будет выбрать фонд, соответствующий году Вашего рождения, и доля фондового риска в этом фонде будет автоматически снижаться по мере приближения к пенсионному возрасту.