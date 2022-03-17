Мать не лечила ВИЧ-инфицированную дочь, ребенок умер. Суд наказал женщину восемью годами тюрьмы

В четверг Государственный суд оставил в силе решение окружного суда, приговорившего мать к восьми годам лишения свободы за то, что она оставила дочь без своевременного лечения, несмотря на предупреждения врача, в результате чего ребенок умер.

В семье подсудимой воспитывалась приемная дочь 2004 года рождения, у которой была врожденная ВИЧ-инфекция. В июне 2014 года лечащий врач сообщил матери, что иммунитет ребенка очень ослаблен и необходимо начать противовирусное лечение. Несмотря на это, в течение следующих трех лет обвиняемая воздерживалась от обращения к врачу и не давала согласия на начало лечения, хотя врач неоднократно напоминал об этом.

Лечение было начато только после того, что в начале 2018 года здоровье ребенка сильно ухудшилось. К сожалению, было уже поздно и в марте того же года ребенок умер.

Харьюский уездный суд признал мать виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, повлекшем смерть, и приговорил ее к восьми годам тюремного заключения. Таллиннский окружной суд отменил приговор и признал женщину виновной в смерти по неосторожности и назначил наказание в виде условного срока.

В четверг криминальная коллегия Государственного суда отменила решение окружного суда и привела в исполнение решение окружного суда. При разрешении дела в суде основным спорным вопросом было то, причинила обвиняемая тяжкий вред ребенку умышленно или по неосторожности.

По оценке окружного суда, мать исходила из представления, что она по крайней мере так же компетентна в лечении своего ребенка, как и врач-специалист. По сути, она взяла лечение ребенка в свои руки и принимала решения, исходя из своего понимания. Госсуд парировал, что такие действия уже попадают под определение оказание медицинских услуг, требующих специальных навыков, знаний и определенного качества. Если это приводит к причинению вреда здоровью, то есть основания подозревать косвенный умысел.